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Звезды3 июня 2022 15:39

Про создателя «Ералаша» Бориса Грачевского снимут фильм. Там будет хроника детского киножурнала

Кроме того, режиссеру установят памятник
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
В память о Борисе Грачевском снимают документальный фильм.

В память о Борисе Грачевском снимают документальный фильм.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2021 году не стало основателя и идеолога киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Кинодеятель ушел из жизни после осложнений от коронавируса, ему было 72 года. В память о нем нынешнее руководство киностудии приняло решение снять документальную ленту.

— Сейчас мы снимаем большую документальную картину в память о Борисе Грачевском, — сообщил глава «Ералаша» Аркадий Григорян. — Вся его жизнь была связана с «Ералашем», поэтому это будет документальный фильм и про киножурнал.

Кроме того, увековечат фигуру Грачевского и в монументе. В начале текущего года стало известно, что директор театра «Ленком» Марк Варшавер обратился в одну из московских гранитных мастерских, которая занимается созданием надгробных памятников, чтобы создать памятник Грачевскому.

Директор мастерской Дмитрий Федотов распорядился изготовить монумент бесплатно.

Шоу-бизнесКультура: киноБорис Грачевский: досье KP.RU