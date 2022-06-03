Парфюм, живопись и белая блузка: летняя встреча клуба «Время женщин» прошла с видом на Кремль

Московский теплый вечер располагал к душевным беседам, бокалу игристого и нежным ароматам древесных и винных парфюмов. Так проходила встреча клуба «Время женщин», который создан медиагруппой «Комсомольская правда». Красивую компанию бизнес-леди и творческих личностей гостеприимно встретил отель «Балчуг Кемпински».

- Наша с вами встреча проходит в красивом месте - в самом центре Москвы. Отель «Балчуг» имеет большую историю и уютные интерьеры. У клуба «Время женщин», который появился вслед за одноименной программой на «Радио Комсомольская правда», за время своего существования появились традиции. Каждый раз мы встречаемся, чтобы обменяться эмоциями, провести свой вечер приятно, мы по-прежнему не говорим о работе, - сказала Анжелика Сулхаева, автор и ведущая проекта «Время женщин», заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

Присутствующим дамам Анжелика Сулхаева предложила в этот раз вести беседы о моде, о российских брендах, которые нужно поддержать в это непростое время, и об истории создания женских блузок. Но прежде была предложена небольшая прогулка по отелю «Балчуг».

Огромные люстры из мурманского стекла, винтовая лестница и панорамные окна создают особую атмосферу, которая поможет расслабиться, на время отключиться от бизнеса, заботе о детях и уделить время только себе.

- Это отель с большой историей – зданию более 130 лет. А самому отелю «Балчуг» в этом году исполняется 30 лет. Верхние этажи будущей гостиницы в начале XX века сдавали под студии для художников. Здесь работали Васнецов, Крамской, Куинджи. У нас потрясающие виды на Москву, а какие закаты с балконов - большая часть номерного фонда имеет вид на Кремль, - рассказала Лада Самодумская, генеральный менеджер отеля «Балчуг Кемпински».

- А кто в последние годы из знаменитостей жил здесь?

- Многие артисты, в их числе актриса Моника Белуччи, певица Мэрайя Керри. Была одна интересная история - после концерта в Москве у Уитни Хьюстон сорвался голос, она спустилась в бар нашего отеля и решила спеть. Голос к тому времени вернулся. Пела роскошно и люди, не обратившие внимание, кто именно поет, говорили: «Надо же какой голос, точно, как Уитни Хьюстон».

Роскошные номера - не единственная гордость отеля «Балчуг», но и залы для проведения мероприятий. В одном из таких для прекрасных представительниц клуба «Время женщин» свою лекцию прочитала историк и исследователь, специалист по истории костюма Марьяна Скуратовская.

- Говорить о моде я могу часами. Сегодня мы поговорим о женских блузках, об их появлении на примерах живописи. Большое количество ткани у платья – признак роскоши, не каждая женщина могла себе позволить так много ткани купить. Позже стала цениться ручная работа – рюшечки, вышивка, - говорит Марьяна Скуратовская.

Платья еще пару столетий назад не носили без нательных сорочек. Они берегли дорогие костюмы от износа и грязи. И если рассмотреть самую известную картину «Мона Лиза», то может показаться, что она без сорочки, но все же есть.

- Раньше выйти в свет без сорочки было невозможно. Как и просто в рубашке. Сейчас бы нас всех посчитали нарушителями дресс-кода, - говорит Марьяна Скуратовская.

В конце вечера прекрасных дам ждала игра-шутка, которая как раз поведала немного больше о привычных сорочках и настроениях женщин. Без подарков никто не ушел - каждая леди получила подарок от создателя селективной парфюмерии - ароматы Polina Golovan.

- Я воплотила свою мечту - создала парфюм. Таким, каким он должен быть: многогранным, благородным, - рассказала Полина Головань, производитель ароматов.

- Как долго создавать ароматы в России?

- Это большой труд, на создание ушло шесть месяцев и около 40 согласований на каждый. Производство в Москве, но все сырье импортное, включая упаковку - качественные флаконы, тяжелые крышки привезены из Франции. В коллекции пока два аромата: «Gravity» с нотами розового вина, малиновой пудры, шафрана и «The one» - многогранный аромат с пряностями, удом, бальзамами, смолами и древесной пульсацией в шлейфе. Удивительно, что при запуске 43 человека купили у меня ароматы, не зная, что они получат. Людей привлекает эксклюзивность и смелость, они хотят быть причастными к истории, поэтому пока продаю локально, но планирую выходить в сети.