Валерий Лимаренко - о новых стандартах на Сахалине: Создаем социальную среду, в центре которой - человек

Обратная связь с жителями - важная составляющая работы губернатора. Фото: sakhalin.gov.ru

Услышать сахалинцев и курильчан, помочь людям старшего поколения, познакомить с обновленной работой социальных сервисов - такие задачи поставлены и шаг за шагом реализовываются в Сахалинской области. О новых стандартах и модернизации услуг рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Мы должны заботиться о людях»

- Валерий Игоревич, на Форуме решения социальных задач в Москве вы вместе с коллегами говорили о новом времени, о новых вызовах. Какие они у Сахалина?

- Вызовы все понятные. Люди хотят получать нормальную медицинскую помощь. Все, кто не может о себе позаботиться, хотят, чтобы о них позаботилось государство. А в новых условиях ожиданий и надежд на помощь со стороны государства стало еще больше. Мы должны заботиться о людях, и тогда общество останется сбалансированным и сгруппируется вокруг нашего лидера - нашего президента.

- Сахалинская область еще год назад начала реализовывать большой социальный проект «Забота. Защита. Уважение». Какие цели поставлены и для какой аудитории это?

- Для всех жителей, особенно для старшего поколения сахалинцев. Как это все началось? Понятно, чтобы человек был доволен, его нужно окружить заботой. Ради этого и возник проект. Человек может зайти в медицинскую карту, он может проверить свои социальные выплаты, он может купить уголь, рыбу по доступным ценам. Мы создаем социальную среду, в центре которой - человек.

«Если врача оценивают пациенты, то он лучше работает»

- Записаться к врачу реально стало проще?

- Показатель доступности приблизился к 3,9 из 5 баллов, а по качеству обслуживания - 4,2 из 5. Если человек попадает в поликлинику как в крепость и пытается ее взять, это не клиентоориентированность. Запись к врачу на Сахалине ускорилась благодаря кол-центру: 10 - 15 секунд - и человек уже выбирает время. Если запись ведется на ближайшие пять дней - это зеленая зона, как только образуется желтая зона по загрузке, то мы подключаемся и начинаем смотреть, как улучшить ситуацию в конкретном районе, больнице или даже к отдельному специалисту. К терапевту у нас уже зеленая зона по каждой поликлинике, а вот к узким специалистам - пока еще желтая зона.

- Как планируете добиваться эффективности?

- Цифровизация. Например, мы сейчас централизованно планируем время каждого врача из первичного звена. У нас сразу же на 30% выросло количество талонов, а в стоматологию - в два раза. Это о чем говорит? Было неэффективно использовано время. Выяснилось, что и загрузка оборудования КТ, МРТ, УЗИ была не в полном объеме, а ведь можно обслужить в два раза больше людей.

- После посещения поликлиники проводится телефонный опрос. Как это работает?

- Мы ввели опросы, чтобы люди по пятибалльной системе оценили, как их обслужили. Сахалинцы дают нам ответы каждый день. Я могу сейчас открыть свой телефон и посмотреть, как оценивают медицину на Сахалине. Информация есть по каждой поликлинике, по каждому врачу. Когда врач знает, что его оценивают, то он лучше работает.

Валерий Лимаренко рассказал о стандартизации услуг на Форуме решения социальных задач. Фото: Валерьян КУШНИР

«Помощь семьям и одиноким старикам»

- В регионе осуществляется модернизация социальных услуг. Что уже сделано?

- Как мы пришли к тому, что нужно модернизировать услуги? Провели опросы, и оказалось, что 33% опрошенных жителей не нравится, как предоставляются социальные услуги старшему поколению. Стали разбираться и первое, что ввели - работу клининговых бригад. Теперь приходят люди со своими пылесосами, средствами, быстро убирают, а соцработник имеет больше времени для общения со своим подопечным. Мы сделали доступными звонки - соцработники помогают дозвониться детям, внуку, подруге. Доступность звонков мы сделали как стандарт в Южно-Сахалинске и тиражируем это по другим районам. При помощи специальных планшетов соцработники теперь помогают своим подопечным оплатить услуги ЖКХ, оформить инвалидность, подать заявку на газификацию.

- Очень непростой вопрос о семьях с низкими доходами. На какую государственную помощь могут расcчитывать?

- Главная помощь - мы устраиваем на работу человека. Если он работает, но низкие доходы, то помогаем повысить квалификацию через центр занятости. Если в семье ребенок-инвалид и из-за этого родитель не может выйти на работу, то мы направляем соцработника в семью, чтобы он занимался ребенком. К каждой семье и ее ситуации теперь ищут индивидуальный подход. Там, где необходимо, привлекают спонсоров и меценатов.

«Карта сахалинца и буклеты с доступными ценами»

- Карта сахалинца не новшество, многие уже понимают, что это фактически удостоверение личности, полис ОМС, СНИЛС. Какие еще преимущества у этой карты?

- Она объединяет в себе социальную и банковскую карты. Ее можно использовать как проездной в автобусе, с ней же прийти в больницу, в магазине получить скидку. Мы весь комплекс социальных услуг перевели на карту, чтобы это было едино и на все случаи жизни. Картами уже пользуются больше 90 тысяч человек, притом что взрослого населения у нас 360 тысяч.

- Недавно в помощь сахалинцам создали буклеты с нужными телефонами и адресами. Где их найти?

- Их распространяют волонтеры по домам, они есть во многих социальных учреждениях города. В буклетах информация о том, как записаться к врачу, пройти углубленное обследование 65+, получить меры поддержки для старшего поколения, как оформить карту сахалинца, где купить свежую рыбу без наценки - от 40 до 80 рублей за килограмм. Мы делаем это для того, чтобы человек мог максимально быстро решить вопросы и чувствовал поддержку, а также знал, на какие льготы и виды помощи он может рассчитывать прямо сейчас.