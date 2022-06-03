Специальная военная операция на Украине: надо ли ускорять наступление и объявлять мобилизацию

Специальная военная операция на Украине проходит с февраля 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТАК ГДЕ ЦВЕТЫ И ПЕСНИ?

- Георгий Иванович, народ спрашивает, - почему не удалось с ходу, в первые же недели решить все задачи спецоперации? Четвертый месяц пошел...

- Наверное, это самый сложный вопрос. Когда планировали операцию в Генштабе, по всей видимости, не рассчитывали на столь мощное сопротивление. Но эти ошибки исправлялись в течение операции. И сегодня, невзирая на трудности, задачи операции выполняются. По крайней мере, первый этап уже выполнен. И наши войска приступили ко второму.

- Много раз слышал: почему наступление наших войск то в одном месте, то в другом, стопорилось?

- А тут ответ как раз простой. Почти все старшие и высшие офицеры украинской армии учились вместе с российскими командирами в одних и тех же училищах и академиях. Украинцы знали, как, по каким «канонам» будет наступать Российская армия. Да, были моменты, когда наше наступление стопорилось. Но к чести наших командиров, армия взяла ситуацию в свои руки. И уверенно продолжает выполнять задачи. Да и не бывает ведь таких операций, в которых все идет без сучка и задоринки…

Участник афганской и чеченской войн, экс-командующий ВДВ, генерал-полковник Георгий Шпак Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Еще один известный боевой генерал – Шаманов, недавно сказал, что, видимо, те, кто планировал операцию, не правильно оценили настроя местного населения. Рассчитывали, что нас будут встречать цветами... Шаманов прав или нет?

- Прав. Настроение в некоторых регионах Украины было слабо изучено. Действительно, надеялись, что нас встретят, может, не с песнями и флагами, но спокойно, по крайней мере. Не учли очень мощную антироссийскую пропаганду. Это сыграло свою роль. Но постепенно ситуация исправляется. В городах и селах Украины четко просматривается ослабление негативного отношения к нашим войскам.

- Просматривается и другое: в украинских войсках все больше брожения. В плен сдались уже 8 тысяч человек. А киевская пропаганда продолжает талдычить о скорой «перемоге»…

- Да-да, даже наши заклятые «друзья» англосаксы в своей газете «Гардиан» писали в начале операции, что пройдет несколько дней и Россия потерпит крах, она завязнет. А сегодня появилась статья «Путин в двух шагах от победы» – цитирую почти дословно.

ЧЕТЫРЕ ПРОТИВ ОДНОГО

- Многие аналитики говорят, что на донецком направлении в начале операции у нас было равенство с Украиной по численности войск.

- Это неверно. У противника было серьезное преимущество.

- Но при наступлении, согласно военной науке, нужно иметь троекратный перевес в живой силе.

- Да, по всей видимости, у нас были преуменьшенные данные об украинской группировке, которая была в Донбассе. Для наступления на столь мощную оборону противника, необходимо даже четырехкратное превосходство.

- В живой силе?

- Да, и в технике тоже. И почему, особенно в первые недели операции, кое-где стопорилось? Потому что мы встретили подготовленное сопротивление. Украинская группировка в Донбассе была готова к боям. Правда, она планировала наступать на Донецк и Луганск, а не обороняться…

- А затем и на Крым?

- Да, и на Крым! Мы упредили их наступление всего на несколько дней.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

СООТНОШЕНИЕ СИЛ

К началу спецоперации (24 февраля) в украинской армии числилось 255 тысяч военнослужащих. В марте-апреле Киев провел 3 (три!) мобилизации и поставил под ружье еще 300 тысяч человек: 100 тысяч – военнослужащие запаса, еще 200 тысяч - территориальная оборона. Это в основном гражданские люди, неподготовленные в военным действиям. Они сами себя называют «сторожами».

Зеленский признал, что его войска теряют от 60-100 человек в день. И «что-то около 500 раненых». Но это явно заниженные данные. Бывали случаи, когда ВСУ теряли по 300-400 человек в день.

На донецком направлении самая крупная группировка Украины, она насчитывает до 90 тысяч человек.

С российской стороны в спецоперации (на всех фронтах) участвует от 100 до 150 тысяч человек (армия, Росгвардия, МВД, ФСБ, плюс два корпуса народной милиции ДНР и ЛНР).

Что же касается боевой техники, то здесь преимущество за российской стороной.

ЧЬИ ЦИФРЫ ТОЧНЕЕ

- Почему мы в начале операции рванули на Киев, Харьков, а потом вдруг решили возвращаться на Донбасс? Этому маневру есть объяснение?

- Для меня, как для профессионала, этот фокус непонятен. Возможно, здесь вмешалась часть политиков, которая организовала «переговорный процесс», где договорилась убрать войска из-под Киева. Можете представить, что такое захватить аэродром на окраине Киева?! Мысль-то стратегически была правильная…

- Если верить киевской прессе и статистике, то мы уничтожили лишь 25-30% украинских танков и бронемашин.

Как относиться тогда к российским военным сводкам, согласно которым, мы уже дважды уничтожили всю украинскую авиацию, а у них самолеты все не кончаются? Вот недавно известный авиаэксперт генерал Попов вдруг заявил, что у Украины не 100, а 200 самолетов еще есть. Их прячут якобы где-то на Западной Украине?

- Возможно преувеличение как с одной, так и с другой стороны. Что в порядке вещей на любой войне или охоте. Но если арифметическим путем все анализировать, то тут не все так просто. Например, танк был подбит, мы считаем, да, танк уничтожен. А украинцы его оттащили с поля боя, довезли до завода, отремонтировали и пустили заново в строй. Как его считать?

- Восстановленный.

- Да. И огромное количество техники благодаря мощной военной базе, доставшейся от СССР, на Украине было восстановлено в кратчайшие сроки. Второе. Наши заклятые друзья чехи, словаки, румыны, болгары, немцы передали Киеву огромное количество советской техники. И самолеты, и танки, и пушки. Естественно, это число моментально возросло. И мы бьем, бьем, а их все больше и больше! Вот Польша дала Киеву 40 танков, вот Чехия столько же боевых машин пехоты, вот США передали гаубиц М-777 аж 90 штук... Другое дело, что надо было принимать экстренные меры, чтобы не допустить накачки Украины этим вооружением.

НУЖЕН УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР

- Не допустить накачки армии Украины оружием с Запада, значит бить на дальних подступах?

- Не допустить, это значит сначала должны были включиться все виды наших разведок, установить места сосредоточения этой техники за рубежом, маршруты, места выгрузки на Украине. Ну а дальше - удары.

Надо любыми способами остановить подачу западной боевой техники на Украину.

- США отправили на Украину 90 гаубиц М-777. Все они уже на боевых позициях. Бьют и по нашим войскам, и по городам Донбасса. Но это не коробка спичек. Как мы проморгали их переброску?

- Тут надо выяснять - кто проморгал? Как дали такому эшелону с огромной партией техники проникнуть на Украину? До границы с Украиной мы не имеем права жечь это железо. Но как только оно переходит границу, тут же должна работать наша авиация и ракетные войска.

- Во Львовской области есть длинный Бескидский туннель, по которому шли составы с оружием. И только сейчас, на четвертом месяце операции, наши «Калибры» его завалили. Не поздновато?

А Чоп, железнодорожный узел на границе со Словакией? Туда и сейчас везут оружие, боеприпасы, горючее. И прут дальше по Украине. Почему не бьем и по этой «точке входа»?

- Это и у меня вызывает удивление. Здесь надо действовать без оглядки.

НУЖНА ЛИ МОБИЛИЗАЦИЯ?

- А наших войск во всей операции задействовано не маловато? Может, нужна мобилизация? Не пришло ли время пополнить наши части резервами, чтобы тем, кто навоевался, дать отдохнуть?

- В наших Вооруженных силах миллион человек. А в операции участвует, может, чуть больше 100 тысяч.

Нам приходится держать порох сухим по многим направлениям. Но даже не в этом дело.

Вопрос объявления мобилизации решается на самом высоком уровне, в Совете безопасности России. Это акт государственной важности. Я надеюсь, если правильно вести операцию на Украине, не допускать туда эшелоны с вооружением НАТО, отрезать все дороги и уничтожать эшелоны, то, наверное, и не надо будет мобилизации. А если самолеты, танки и пушки будут свободно доставляться с Запада на Украину, то и мобилизация не поможет.

«ОН ШЕЛ НА ОДЕССУ, А ВЫШЕЛ К ХЕРСОНУ»

- Допустим, мы через месяц-другой решим вопрос с Донбассом. А куда дальше? Поворачивать на Одессу? А там уже и Приднестровье. Оно же копытцами бьет, хочет вернуться в Россию. Или все-таки надо возвращаться по старым дорогам на Харьков?

- Я могу ответить только как частное лицо, что если мы хоть один квадратный метр оставим незанятым, раковая опухоль нацистской Украины моментально начнет возрождаться. Не должен в матери городов русских, в Киеве, править второй Гитлер. А пока это так. Мне прислали с фронта фото, где в украинской хате, объятый рушником, висит портрет Гитлера.

- Военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей говорят, что эти регионы в перспективе хотят стать субъектами России. Как считаете, есть шансы Херсонскую, Запорожскую, а может, и Одесскую область, принять в состав России?

- Этот вопрос решается легко и быстро.

- Как же?

- Спросить мнение народа, и всё. И делать как он захочет.

- У народа, который проживает в этих областях?

- Естественно! Потому что западенцы вряд ли согласятся. Западная Украина – это одно, Восточная Украина – это абсолютно другие люди.

- А Приднестровье?

- Я был первым замом командующего 14-й армией в Приднестровье. Я настроения народа там знаю. По информации, которая поступает мне из Приднестровья, считаю, эта республика на 90% сразу же будет проситься в состав России.

ПРИЗНАКИ ПЕРЕВОРОТА

- Возможен ли на Украине военный переворот? Там все громче поговаривают, что формируется некая «военная оппозиция». Главнокомандующий Залужный уже публично открестился от бездарной операции по захвату острова Змеиный, которую планировали британцы, а продвигал Зеленский. На днях при наступлениях у Херсона потеряли еще 200 человек. Залужный говорит: я к этому не причастен, это все англичане. Как думаете, в Киеве есть силы, которые могут вышвырнуть из кресла Зеленского?

- Начнем с того, что есть великолепная русская поговорка – сапоги должен тачать сапожник. А лицедеи… Посмотрите, кто в окружении президента Украины - это почти все люди из шоу «95 квартал». Только охрана английская. Зеленский прячется от своего народа, как никто не прятался никогда. То, что он ведет Украину к величайшей катастрофе, это уже даже младенцу ясно. Но военный переворот, я считаю, не получится.

- Почему?

- Слишком хорошо охраняют и управляют этой фигурой американцы и британцы. Они не позволят, чтобы с ним что-то произошло. У них задача – как можно больше ослабить Россию, чтобы мы в Украине завязли как в Афганистане. И поэтому они сделают все, чтобы Зеленский как можно дольше сидел в своем кресле.

САМЫЙ ЧАСТЫЙ ВОПРОС

- Социологи опубликовали итоги очередного опроса россиян. Знаете, какой вопрос чаще всего они задают? Почему операция на Украине идет медленно? Как бы вы ответили?

- Мы можем усилить группировку и увеличить темп, но зачем нам лишние потери, зачем губить тысячи молодых людей? Достаточным количеством пушек, танков, самолетов мы постепенно перемелем врага. В Донбассе, думаю, за месяц справимся. Может, чуть дольше.

- Военных почему-то корежит от слова «переговоры». Они должны быть?

- Да, любая война заканчивается переговорами или капитуляцией. И если это будут переговоры, они должны быть на наших условиях.