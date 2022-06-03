“Норникель” организовал путешествие в лето

Фото: Марина Пешкова

Наверняка, лето для большинства россиян ассоциируется с морем. Весной о глобальной поддержке детского отдыха заявил Ростуризм. Бизнес также системно создаёт возможности, чтобы дети могли в период летних каникул отправиться на юг.

Фото: Марина Пешкова

Так, около 700 детей сотрудников предприятий "Норникеля" из Норильска, Мурманска, Читы, Саратова, Красноярска сегодня прибыли в Анапу. С учётом ограничений по авиаперелётам, для этого пришлось решить глобальную логистическую задачу.

Фото: Марина Пешкова

Регулярными и чартерными рейсами мальчишки и девчонки прилетели в Сочи. Сразу при выходе из самолёта их встречали сотрудники аэропорта и представители "Норникеля". Затем был небольшой отдых и яркие впечатления от знакомства с Олимпийским парком. После этого детей собрали на Имеретинском железнодорожном вокзале в специально отведённом этаже, где было вкусное питание и развлечения. А дальше - поезд в Анапу, специальный состав, также организованный «Норникелем» и Федеральной пассажирской компанией (АО «ФПК»). «Норникель» первым состыковала для перевозки большой группы детей на отдых самолет, автобус, отель и поезд. А АО «ФПК» предоставила состав, сформированный из современных вагонов последних лет постройки, в нем были предусмотрены вагоны рестораны, чтобы дети могли получать горячее питание. В пути их сопровождали профессиональные поездные бригады.

Фото: Марина Пешкова

Путешествие в лето продолжится в санатории "Вита", который уже 12 лет принимает юных северян. В Анапе можно будет не только покупаться и позагорать, но и проверить здоровье. Инфраструктура санатория впечатляет - здесь есть клинико-диагностическая и биохимическая лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, тракционной терапии и вибромассажа, лечебной физкультуры с тренажерными залами, бювет с минеральной водой, крытый лечебный бассейн, отделения термотерапии и аэрогидропатии, а также «сухая» углекислая ванна, грязелечебница, массажные и стоматологические кабинеты, ингалятории и многое другое.

Фото: Марина Пешкова

Первая смена пробудет в Анапе до 13 июля. А затем санаторий ждёт второй заезд северян, который продлится до 24 августа. Каждый ребёнок проведёт на юге 41 день. Юных норильчан также готовится встречать база спортивного клуба «Олимпия» в Волгограде. 158 детей пробудут в городе-герое Волгограде с 17 июня по 17 июля.

На летний отдых детей "Норникель" выделил порядка 200 миллионов рублей. Сотрудники компании могут обратиться за детской путевкой по месту работы в отдел по работе с персоналом своего подразделения.