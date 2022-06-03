Оскандалившаяся Анна Нетребко отказалась петь для россиян

Оперная певица Анна Нетребко. Фото: Roman Vondrous, CTK/TASS

Анна Нетребко вернулась в свой роскошный дом в Вене после разъездов по миру. Певица не появлялась в Австрии с момента своих скандальных слов о России. А на днях вокалистка сделала заявление.

Анна Нетребко в конце апреля вернулась на европейскую сцену, откуда ее изгнали за молчание. В итоге артистка разместила в блоге покаянное сообщение с осуждением действий России, заявив, что "никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ" и давно является налоговым резидентом Австрии. Она также сообщила, что не состоит в политических партиях, не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.

Казалось, карьера Нетребко обречена. Однако артистке удалось вернуть работу за границей. Оперную приму стали возвращать в театры. Сначала она приняла участие в постановке "Манон Леско" в Монте-Карло, заменив заболевшую артистку, а потом выступила в Париже и Милане. Вскоре ей предстоят гастроли в Израиле.

А вот в Россию знаменитость ехать отказалась. Оперная дива не вернется в ближайшее время с концертами в родную страну.

Певица заявила, что отказалась от участия во всех запланированных мероприятиях у себя на Родине. "На данный момент у меня нет планов петь в России. Даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время", - сообщила Нетребко.

Напомним, Анна Нетребко давно живет за границей. Она является гражданкой Австрии. Впрочем, у нее есть недвижимость не только в Вене, но и в США, на Манхэттене. Раньше певица постоянно переезжала из одной страны в другую, но потом все же решила осесть в Австрии.