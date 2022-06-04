Юлия Барановская без одежды отметила 42-летие

Юлия Барановская

Юлия Барановская принимает поздравления. Бывшей возлюбленной Андрея Аршавина исполнилось 42 года. По этому случаю многодетная мама разместила фотографию без одежды.

Юлия Барановская необычно отметила личный праздник. Знаменитость опубликовала весьма смелое фото. Именинница в чем мать родила сидит на белоснежном песке на Мальдивах. Барановская сняла с себя все, кроме шляпы с широкими полями.

Стоит отметить, что Юлия никогда не была замужем, но все еще мечтает однажды найти себе любимого и сыграть роскошную свадьбу. "Каждый раз, когда вижу людей, отмечающих 60-65 лет со дня свадьбы, сожалею, что я уже не смогу ни с кем прожить бриллиантовую свадьбу", - вздыхает бывшая избранница Андрея Аршавина.

Многодетная мама оставила на себе только шляпку Фото: СОЦСЕТИ

Юлия сейчас тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. Слишком болезненным и драматичным было расставание мамы троих детей с футболистом. Он бросил красавицу, когда та находилась на последних месяцах беременности.

Выйти замуж она могла бы несколько раз. Но нет подходящей кандидатуры. "Мечтаю родить еще одного ребенка, а может, двоих. Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: «Нравится он тебе?». Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношений", - откровенничала Барановская.

При этом она как-то обмолвилась, что испытывает симпатию к загадочному мужчине, имя которого пока раскрывать не хочет. Лишь намекнула, что ее избранник не слишком молод. "Есть мужчина, который мне нравится, но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не 15", - заявила женщина.

Главными людьми в жизни Барановской остаются ее дети. От отношений с Аршавиным она воспитывает сыновей Артема, Арсения и дочь Яну.