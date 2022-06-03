Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Коробейников лично уничтожил в бою отделение ВСУ

Минобороны России продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z». Фото: REUTERS

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Подвиги российских военнослужащих не оставляют равнодушными читателей «Комсомолки».

Герои спецоперации «Z» спасают мирных граждан от угроз и издевательств, от жестоких провокаций и всего того, чего бы ни одна нормальная власть со своим народом никогда бы не сотворила. Сегодня сотни сдавшихся в плен украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) дают подробные показания, где изобличают преступный киевский режим в военных преступлениях.

ОТБИЛИ 40 АТАК НАЦИОНАЛИСТОВ

Подполковник Александр Михайлов

Подполковник Александр Михайлов Фото: Минобороны РФ

«Мотострелковый батальон под командованием подполковника Александра Михайлова выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из населенных пунктов, имеющего стратегическое значение.

Противник, ведя массированный обстрел позиций российских военнослужащих, превосходящими силами предпринимал одну за другой попытки прорыва обороны с целью захвата жилых районов посёлка, используя при этом средства радиоэлектронной борьбы, артиллерию и минометы. Более 2 недель российские мотострелки под командованием подполковника Михайлова сдерживали атаки украинских националистов. Всего за это время по позициям батальона было совершено более 100 артиллерийских и минометных обстрелов. Благодаря умелому руководству вверенным батальоном, профессионализму и опыту подполковника Александра Михайлова, а также слаженным действиям его подчиненных было отбито более 40 атак националистов. Все поставленные перед батальоном задачи были выполнены в установленные сроки с сохранением боеспособности подразделений».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ОТДЕЛЕНИЕ ВСУ

Ефрейтор Дмитрий Коробейников

Ефрейтор Дмитрий Коробейников. Фото: Минобороны РФ

«Начальник радиостанции ефрейтор Дмитрий Коробейников неоднократно в условиях, сопряженных с риском для жизни, под воздействием интенсивного артиллерийского огня и авиационных ударов, обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь между командованием и подразделениями батальонно- тактической группы десантно-штурмовой бригады. Выдвигаясь для восстановления нарушенного управления, Дмитрий позволил командованию своевременно реагировать на изменение обстановки. Действуя в составе взвода управления, Дмитрий вступил в бой с превосходящими числом украинскими националистами. В условиях ведения активного минометного огня противником ефрейтор Коробейников отвел в безопасную зону командно-штабную машину, чем не допустил уничтожения аппаратуры связи. В бою, ведя прицельный огонь из противотанкового гранатомета, Дмитрий лично уничтожил 3 легкобронированных автомобиля противника, а также более 15 националистов».

ЭВАКУИРОВАЛ ТЕХНИКУ И ТОВАРИЩЕЙ

Младший сержант Богдан Кузнецов

Младший сержант Богдан Кузнецов. Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир отделения технического обслуживания младший сержант Богдан Кузнецов выполнял задачи по техническому обслуживанию военной и специальной техники. Батальонно-тактическая группа, в составе которой действовал Богдан, вела ожесточенные бои с украинскими националистами, предпринявшими попытку нападения на позиции российских войск. Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований украинских радикалов вражеские снаряды попали в ангар со стоящей там военной техникой, в результате чего ангар загорелся.

Проявляя отвагу и самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни младший сержант Богдан Кузнецов лично вывел из-под разрыва снарядов три автомобиля с боеприпасами, два автотопливомаслозаправщика, а также эвакуировал двух раненых военнослужащих от очага возгорания. Смелые и решительные действия младшего сержанта Кузнецова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим, а также избежать уничтожения большого количества военной техники».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов на западе Луганской области – всего около 15 тонн продовольствия. В состав гуманитарного груза включены продукты питания, в том числе предметы первой необходимости, консервы, крупы, макароны, средства личной гигиены и бытовой химии, а также бутилированная вода. Особое внимание уделено детям. Ребятам военнослужащие ведомства передали детское питание, сладости, вещи, школьные учебники и детские книги. Перед мероприятием саперы и кинологи Росгвардии провели инженерную разведку мест выдачи гуманитарной помощи. Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 838,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 099 гуманитарных акций, в том числе семь за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 366 тонн гуманитарной помощи».