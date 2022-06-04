Собчак: «Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво»

Светлана Лобода. Фото: кадр видео.

Светлана Лобода, получавшая раньше в России баснословные гонорары, три месяца сидела без работы. За выступление на корпоративе она брала 15 миллионов рублей, и от желающих послушать ее пение отбоя не было. Но теперь денежный поток иссяк. В соцсетях певица лила слезы и рассказывала о своей душевной боли, которая не позволяет ей выходить на сцену и петь веселые песни. Но, видимо, сердечная рана уже зарубцевалась. На днях Лобода отплясывала на корпоративе в Ереване. Видеоролик, снятый во время ее выступления на частном мероприятии, попал в соцсети.

Пользователи Сети в комментариях живо обсуждают то, как сейчас выглядит певица. Они считают, что от переживаний она сильно похудела. На это замечание тут же отреагировала Ксения Собчак. В своем Telegram-канале телеведущая посоветовала сердобольным зрителям не переживать за Светлану. Журналистка вспомнила небольшой эпизод, свидетельствующий о недюжинной хватке певицы и ее умении приспосабливаться к любым обстоятельствам.

«Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво. Вспомнила сейчас, как Света однажды при мне положила круассанчик на круассанчик, сплющила и съела. Ибо торопилась. Очень эффектно было», - написала Ксения Собчак.

Светлана выступила на корпоративе в Ереване. Фото: кадр видео.

Судя по всему, Светлана действительно умеет хорошо приспосабливаться. После того, как кадры с корпоратива появились в Сети, подписчики певицы дружно осудили ее. В ответ Лобода оправдала свое выступление горячим желанием помочь Украине. Она объявила о возобновлении концертной деятельности и посетовала, что это решение далось ей тяжело. При этом артистка добавила, что это необходимо, поскольку она решила посвятить себя благотворительности.

Ранее Лобода признавалась, что встречается с неким состоятельным мужчиной. Журналисты вычислили, что Светлана уже несколько лет живет с украинским миллиардером армянского происхождения Артуром Гранцем, который оплачивает все капризы и роскошную жизнь звезды. Светлана признавалась, что любимый мужчина предлагал ей не работать, но она отказывалась, поскольку ей нравится выступать. Говорят, Гранц частенько подбрасывал ей заказы на выступления от своих состоятельных приятелей. Не исключено, что и приглашение на концерт в Ереване для Лободы организовал именно он.