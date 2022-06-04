Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 июня 2022 года: Чем аукнутся Киеву угрозы ударить по Крыму и куда Невзоров сунет украинский паспорт

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 июня 2022 года Фото: Александр КОЦ

Невзоров взял в руки трезубец

Внесенный Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 63-летний бывший журналист и нынешний вегетарианец Александр Невзоров и его третья, 49-летняя жена, художница-коневод Лидия Невзорова счастливы. Они стали гражданами независимой Украины. Известный ньюсмейкер Антон Геращенко, советник главы МВД Украины, разнес радостную весть в соцсетях. Антон не сдержал восторга: «Александру Невзорову и его супруге Лидии указом президент Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной». Заявка на получение паспорта незалежной изгнанником духа была подана в эти жаркие дни. О чем вострубил МИД самостийной. Господин Невзоров, искренне любивший своего деда Георгия, главу управления госбезопасности, выжимавшего гной «лесных братьев» из тела чистенькой Литвы в 40-е, покинул немытую Россию в марте 2022-го. Вряд ли это связано с возбуждением уголовного дела против него. Теперь у внука генерала «самой страшной спецслужбы» самой авторитарной страны есть паспорт «самого свободного государства» мира. С трезубцем можно ехать в мировой чес. И начать с Литвы. Духу деду привет передать. Типа «героям слава».

Чем закончилась встреча Шойгу с Кадыровым

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с главою Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По данным главы северо-кавказского региона руководитель оборонного ведомства страны определил новые задачи. Они подразумевают улучшение тактики борьбы с бандеровцами. Теперь спецоперация на Украине пойдет в ином темпе. По словам Кадырова, в предметной беседе с Шойгу они обсудили новые аспекты спецоперации и определили дальнейшие пути взаимодействия. Глава Чечни сообщил: «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров. Это способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе». Киеву приготовиться.

Украинский сторожевик «Донбасс» всплыл в Новороссийске

Был у фанатов Майдана образец для войны на море - 40-летний сторожевик «Донбасс». Они его потопили в порту Мариуполя в апреле. В начале мая следователи СК РФ зафиксировали, что в данном районе пущено на дно немало судов — и военных, и гражданских, а акватория была украинцами ранее заминирована. В конце мая героическое плавсредство, которое СМИ незалежной называли «мощнейшим кораблем» в регионе, подняли со дна парни из экипажа спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Осмотрели на предмет взрывоопасности — и отбуксировали в порт Новороссийска. Может, кому еще пригодится.

Чем аукнутся Киеву угрозы ударить по Крыму

Сергей Аксенов, глава Крыма, оценил заявления Киева о возможных ударах по полуострову. По словам Аксенова, это обернется для самостийной аналогичными мерами. Такова была реакция на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, пообещавшего обстреливать Крым из вооружения, которое поставлено из США - «если будет такая необходимость». Данный господин также обмолвился, что полуостров уже успешно бомбили. Аксенов справедливо заметил: «Если б Киев действительно нанес «успешные» удары по нам, то давно бы трубил об этой «перемоге» на весь мир». По мнению главы Крыма, в случае украинского удара по полуострову российская сторона немедленно поразит центры принятия решений в Киеве. Власти Украины уже предупреждены о последствиях. Будет горько.

Британско-украинское шоу под Николаевом

Официальный представитель Миноброны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Киев при поддержке Великобритании организовал съемки постановочных видеоматериалов о том, как здорово работает западное оружие на Украине. Вот что сказал генерал:«28 мая в районе Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения». На съемочной площадке была создана «реконструкция» никогда не проводившегося «боя» украинских военных с «российскими военнослужащими». Еще будут съемки 5 и 6 июня. По словам Конашенкова, «видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов». Канны и Венеция вряд ли оценят.

Макрон хочет в Киеве, но не может

Эммануэль Макрон все же думает, а не заглянуть ли ему на Украину? О чем заявил французский министр реорганизации и госслужбы Станислас Герини. По его предположению, Макрон отправится на Украину, «когда его визит позволит разблокировать что-нибудь». Герини отметил, что в Париже считают, что конфликт в «процессе увязания». И еще заявил: «Визит президента республики уместен, когда, может быть, появится знак деэскалации, некий решающий момент в конфликте. Я не уверен, что уже есть условия для визита». Полтора месяца назад госсекретарь при французском МИД Клеман Бон предполагал, что президент Франции намерен посетить Украину, однако «речь не идет о ближайших днях». По словам дипломата, Макрон не может «наносить символических визитов» и совершит свою поездку, когда это будет «полезно». Ох уж эти французы - у них не все то полезно, что в рот полезло.

Украинская РЛС в Славянке потеряла контроль

В результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске Донецкой народной республики — сообщило Минобороны РФ. Также уничтожены 13 украинских танков и БМП, ЗРК «Оса-АКМ» в районе Бахмута, две минометных батареи, две установки РСЗО «Град», восемь арторудий, 26 спецавтомобилей, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут. Но главное — небо над Славянском очищено. И это славно.

Медведев пояснил про спецоперацию и прокси-войну

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, пояснил, почему действия РФ в незалежной названы «специальной военной операцией». И заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну. В частности, Дмитрий Анатольевич указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию». И у нее две цели. Одна - «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами. Другая - «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». По словам Медведева, «цели этой операции ограничены». Она «идет в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты». Российские силы «стараются действовать так, чтобы все, что происходило, касалось только ВСУ». НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «войну по доверенности, или proxy war. Она заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась до конца». Ну они так примерно и бьются.

Зеленский требует шоколадной блокады России

Шестой президент Украины потребовал от компании Nestle, чтобы та прекратила работу в России. О таком пожелании Зеленского сообщил глава швейцарской компании Марк Шнайдер изданию Blick. По его словам, лидер Украины лично обращался к нему. Но компания пойти на такой шаг не согласна. Шнайдер полагает, что «разногласия касаются наших основных продуктов, мы поддерживаем фундаментальное право на питание, население надо продолжать кормить». Шнайдер говорит, что его компания продолжает производить продукцию как в России, так и и на Украине. По словам Марка, два завода в незалежной работают в соответствии со строгими мерами безопасности. Да, им надо как-то подсластить.

Чем отличается «Азот» от «Азовстали»

Андрей Марочко, представитель Народной милиции ДНР, заявил, что в бомбоубежищах химзавода «Азот» в Северодонецке украинские силовики удерживают мирных жителей. Этот факт признали и представители украинских властей. Они сообщили о 800 мирных гражданах в бункерах. По словам Марочко, бомбоубежище укрепленно как и на «Азовстали» в Мариуполе, но у него есть лишь один «ярус». При том на территории «Азота», по словам Марочко, есть «много химикатов – взрывоопасных, отравляющих веществ», поэтому «нужно действовать аккуратно». Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного данные о том, что боевики нацбата «Айдар» согнали на «Азот» не менее 300 мирных жителей, которых, вероятно, они могут использовать в качестве живого щита.