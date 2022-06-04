Пересядем в кареты: Французы раскритиковали новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз запретил поставки черного золота из России по морю Фото: REUTERS

Французская Le Figaro разместила на своем сайте материал об очередном, шестом по счету пакете антироссийских санкций, главным элементом которого является эмбарго на импорт российской нефти.

Пока Евросоюз запретил поставки черного золота из России по морю, оставив открытым нефтяной поток, текущий по трубопроводу «Дружба».

До конца текущего года Евросоюз, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, намерен покупать лишь 10% российской нефти от объемов, поставлявшихся в Европу ранее.

Читатели Le Figaro активно комментируют эту позицию. Они пишут:

- Будем покупать в Саудовской Аравии. Она же ведет войну со своим соседом Йеменом. И является «хорошим парнем» и «союзником оси добра».

- У нас в Европе все больше создается впечатление, что мы живем в антиутопии!

- Вернемся к лошадям, карете или рикшам.

- За время санкций Россия накопит запасы нефти, и когда мы снова будем ее покупать то будем платить за нее еще больше.

- Альтернативы российскому газу нет. Следовательно, у тех, кто хочет и далее получать его, нет выбора: надо платить по счетам в рублях. Десяток европейских стран с марта уже так и платят, просто не хвастаются этим.