Ставшая знаменитой на весь мир мошенница Анна Сорокина пытается избежать депортации из США

Адвокаты Анны пытаются доказать, что она сполна отдала долг обществу Фото: EAST NEWS

Анна Сорокина, которая буквально создала фиктивную личность наследницы немецкого миллионера Анны Делви, все еще находится под стражей в США и всеми силами пытается избежать выдворения из страны. Не пытаясь доказать невиновность Анны, ее адвокаты оспаривают законность решения о депортации.

– Сейчас она находится под стражей в иммиграционной тюрьме, но федеральное правительство удерживает ее иммиграционный ордер, и они пытаются депортировать ее обратно в Германию. Она судится для того, чтобы остаться в Соединенных Штатах. Теперь она оспаривает процедуру депортации, – рассказал адвокат Сорокиной Дункан Левин.

Уроженка подмосковного Домодедово Анна Сорокина перебралась в Германию вместе с родителями, когда ей исполнилось 16 лет. Ее отец отправился водить грузовики по дорогам нового фатерлянда, а Анна начала изучать языки и способы коммуникации с людьми.

Вскоре она поехала учиться в Лондон, затем в Париж. А после, в 2013 году, прилетела в США с уже готовой легендой, по которой она, Анна Делви, является единственной наследницей родительских миллионов, но вот только что-то с европейскими банковскими картами у нее в Штатах не складывается и поэтому она постоянно вынуждена просить об одолжении: дать денег на такси, оплатить проживание в фешенебельном номере отеля, погасить счет из магазина… А она, конечно же, скоро все вернет. Вот как только разблокируют карточки.

Так или иначе, но в 2019 году суд признал Анну виновной в мошенничестве и приговорил ее к 12 годам тюрьмы с правом пересмотра наказания через 4 года. Прошло около двух лет и Делви-Сорокину освободили за примерное поведение – похоже, девушка смогла втереться в доверие и к тюремным властям. А потом снова арестовали. На этот раз – за просроченную визу, сообщает FoxNews.

Теперь же адвокаты Анны пытаются доказать, что она сполна отдала долг обществу и может начать жизнь с чистого листа, а сама она ужасно не хочет ехать в унылую Германию, прекрасно понимая, что поле деятельности в США для применения ее талантов куда шире.

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