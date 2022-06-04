Проект «Комсомольской правды» «Время женщин» получил премию лучшего ESG-проекта

Программа и Форум «Лучшие ESG проекты России» проходит ежегодно

На Форуме «Лучшие ESG проекты России» объявлены ведущие компании в области корпоративных проектов устойчивого развития, социального предпринимательства и ответственного инвестирования. Форум в течение нескольких лет поддерживает медиагруппа «Комсомольская правда» в рамках инфопартнерства.

Среди лауреатов: Газпромбанк (АО) и Госкорпорация «Росатом», СДЭК, Бренд Ryobi, ПАО «Газпром нефть», ПАО «АК БАРС» БАНК, Курорт Красная Поляна, Авито, АНСПОТ, ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», Гостиничный комплекс «Имеретинский», Управляющая компания «РСХБ Управление Активами», Альфа-Банк, ПАО «Ростелеком», СБЕР, АО «СУЭК», Группа компаний «МОСИНЖПРОЕКТ», ПАО «ГМК Норильский никель», АО «Зарубежнефть», Группа Газпромбанк Лизинг, ПАО «МТС», Агентство инноваций Москвы, ООО «ТОТАЛ РЕСЕЧ».

Форум в течение нескольких лет поддерживает медиагруппа «Комсомольская правда» в рамках инфопартнерства

ESG-повестка сейчас особенно актуальна, поскольку в обществе повысилось внимание к вопросам экологии, возросли и запросы на социальную составляющую компаний и качественное управление. Принципы ESG уже применяют во многих сферах, например, в финансовом секторе. Это способствует «зеленому финансированию» в стране. Яркий пример - проект по ветроэнергетике ВетроОГК-2 представленный Газпромбанком и реализуемый совместно с ГК «Росатом».

«Газпромбанк принимает активное участие в проектах устойчивого развития. Данный проект первый в России, где реализованы механизмы устойчивого финансирования: ценовые условия кредита привязаны к целевым индикаторам», – отметил начальник Департамента финансирования энергетики, телеком и атомной промышленности Газпромбанка Илья Девиченский.

Крупные банки России используют в кредитном процессе ESG-оценку компаний. Бизнес, претендующий на высокую оценку, рассматривается по трем стандартам: экологический, управленческий и социальный.

ESG-повестка сейчас особенно актуальна

Экологические принципы выявляют, насколько компания заботится об окружающей среде. Социальные принципы показывают ответственность предпринимательства к персоналу и потребителям, а также регулируют гендерный баланс. Проект «Комсомольской правды» об успешных, сильных и независимых «Время женщин» впервые получил в ходе мероприятия премию в номинации «Гендерное равенство».

Руководитель по развитию социальных проектов медиагруппы «Комсомольская правда» Александра Калашникова

В нашем проекте представительницы бизнеса отвечают на вопросы радиослушателей, рассказывают, как развивают экономику и будущее страны, а также делятся жизненным опытом.

Также, за внедрение социальных критериев ESG в бизнес, награду полулич «Ростелеком». «Нам очень приятно, что жюри оценило «Ростелеком» в категории «Качественное образование». Развитие человеческого капитала – один из наших важнейших стратегических приоритетов. Компания вкладывает в обучение и развитие сотрудников более 400 млн руб. в год. Наш онлайн-университет содержит более 10 000 обучающих курсов, тестов и лонгридов, ежегодно на его платформе обучаются более 120 000 сотрудников», - прокомментировала Екатерина Барабанова, директор по развитию персонала «Ростелеком».

Управленческие принципы регулируют качество руководства и организации в компании. Соблюдение баланса между этими критериями помогает бизнесу стабильно развиваться.

Проект «Комсомольской правды» об успешных, сильных и независимых «Время женщин» впервые получил в ходе мероприятия премию в номинации «Гендерное равенство».

Программа и Форум «Лучшие ESG проекты России» проходит ежегодно и показывают лучшие примеры бизнеса. Мероприятие продолжает программу программы «Лучшие социальные проекты России», которая существует уже десять лет.