Проект «Доброволец» «Комсомольской правды» стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

В этом году лауреатами программы стали более 70 компаний

26 мая 2022 года в Москве в десятый раз наградили компании, которые презентовали наиболее эффективные и лучшие практики для улучшения социальной сферы.

Деловую программу Форума «Лучшие социальные и ESG проекты России» поделили на тематические сессии, где подняли вопросы благотворительности, социальной ответственности и импортозамещения.

После деловой части состоялось награждение проектов, которые помогают людям и участвуют в общественно важных программах.

В этом году лауреатами программы стали более 70 компаний – все они работают над изменением российского общества. Отбором победителей занимался экспертный совет. В него вошли представители бизнеса, общественных и государственных структур. Проекты были поделены на 24 категории, среди которых: благотворительность, благоустройство территорий, корпоративные проекты, поддержка социально незащищенных слоев населения, социально-ответственные СМИ и многое другое. На премии отмечена работа более пяти благотворительных фондов, которые помогают гражданам нашей страны.

Среди лауреатов: Платежная система «Мир», ПАО Банк ЗЕНИТ, АО «Центральная ППК», Капитал Лайф Страхование Жизни, ПАО «МТС», Группа ГАЗ, СДЭК, АО «Зарубежнефть», Госкорпорация «Росатом», ПАО «ЛУКОЙЛ», SKILLBOX, Благотворительный фонд «Страна чудес», «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех»), AO «МКХ «ЕвроХИМ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Телекомпания НТВ», Департамент информационных технологий г. Москвы, Департамент культуры г. Москвы, Департамент спорта г. Москвы, АО «Расчетные решения», ПАО «Газпром», Коммуникационное агентство АГТ, АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Радио Sputnik, Медиагруппа «Россия сегодня», Социальный навигатор, АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», Группа компаний «Садовое кольцо», Благотворительный фонд «Улучшение жизни и образования «ЭЙБЛ СНГ», Московская городская Дума.

В России существует несколько глобальных, трудноразрешимых задач. Каждая из них требует особые внимание и подход к урегулированию. «Социальное сиротство – одна из наиболее актуальных проблем, стоящих перед современным обществом. Проект дает ребятам возможность подготовиться к самостоятельной жизни, а волонтерам – принять участие в социально значимых благотворительных проектах. Мы хотим выразить благодарность оргкомитету Программы “Лучшие социальные проекты России” за высокую оценку нашей инициативы», – сообщила Яна Котухова, директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании «Сервье».

Количество проектов, направленных на поддержку людей с особенностями, продолжает стремительно увеличиваться. Так, Марина Абухович, начальник Центра информационно-справочного сопровождения клиентов Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», рассказала о современном формате информирования на вокзалах:

«Для нас большая честь стать лауреатами Программы. Наши справочные видеотерминалы на крупнейших вокзалах страны помогают пассажирам и посетителям получить актуальную информацию о работе вокзалов и движении поездов самостоятельно или по видеосвязи. Для слабослышащих пассажиров консультации оператора проходят на русском жестовом языке».

Ежедневно медиагруппа «Комсомольская правда» освещает работу НКО, волонтеров и неравнодушных людей, получая в ответ множество теплых откликов. Комсомолка- бессменный лидер рейтинга «Медиалогии» по освещению социальной ответственности и благотворительности в СМИ. Проект «Доброволец» получил третью награду в категории «Социально-ответственные СМИ».

«Наш проект существует пятый год и за это время мы осветили деятельность НКО со всей нашей огромной страны: от Владивостока до Калининграда. Комсомольской правде важно получить признание и стать одним из лучших социальных проектов России», - считает руководитель проекта «Доброволец» Александра Калашникова.