"Комсомолка. Просто о добром": Маленькие "бородачи"-волонтеры завоевали сердца читателей в мае

Игорь и Владимир Абрамовы

Сайт kp.ru продолжает получать удивительные и воодушевляющие истории от некоммерческих организаций (НКО) в рамках конкурса "Комсомолка. Просто о добром". Мы публикуем их в разделе "Доброволец", а в конце месяца выбираем лучшую статью и особо отмечаем ее, чтобы как можно больше читателей узнали о бескорыстных поступках и смогли присоединиться к добровольческой деятельности.

На конкурс принимаются самые разные материалы. Можно рассказать о бескорыстной помощи другим, прислать интервью с волонтерами, репортажи о работе фондов и их акциях. Главное условие - статья должна быть уникальна.

В мае 2022 года наши сердца покорила доброта малышей-волонтеров. Подробнее о поступке ребят - в материале "Если не соберём много денег, нам трендец": Маленькие "бородачи" помогают в лечении тяжелобольных детей".

Акцию помощи детям с тяжелыми заболеваниями печени запустил фонд "Жизнь как чудо". Цель "Бороды для малыша" собрать миллион рублей за оду неделю. Если успех достигнут, то 1 июня, в День защиты детей, все участники сбривают бороды. Причем речь идет не только о взрослых, но и о детях, которые не остались равнодушными к чужому горю.

"Мы, Игорь и Владимир Абрамовы, бороды пришлось наклеить – отрывать потом очень больно… Сердца у нас пока маленькие, но папка очень жёсткий – если не соберём много денег на помощь малышам, нам трендец – Помогите!", - с таким шутливым посланием обратились к людям братья Игорь и Владимир Абрамовы. Вместе они собрали для подопечных фонда 13550 рублей.

ВАЖНО

Мы продолжаем получать и публиковать ваши добрые рассказы о работе волонтеров и некоммерческих организаций. Важно, чтобы материал был уникальным. Присылайте свои статьи вместе с фотографиями и видео на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".