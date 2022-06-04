В чем хранить сбережения, если к долларам и евро доверия больше нет

Интерес к инвестициям в золото, скорее всего, будет увеличиваться Фото: EAST NEWS

В условиях неопределенности главный страх многих – потерять все, что было нажито непосильным трудом. И здесь бояться можно абсолютно всего. Ни один из финансовых инструментов не застрахован. Рубль может ослабеть, но и доллар – тоже. Последние биржевые сводки говорят именно об этом. Те, кто в панике переводил сбережения в американскую валюту по курсу 120 рублей за доллар, сейчас чувствуют себя скверно - их сбережения обесценились вдвое. Есть ли альтернатива? Конечно!

ВАЛЮТЫ ДРУГИХ СТРАН

На долларах и евро свет клином не сошелся. Да, с ними проще. Их принимают к обмену в большинстве стран мира. Но если и раньше большинство россиян никогда не были за границей, то сейчас доля путешественников снизилась еще сильнее. А значит, сбережения в валюте – это лишь попытка спасти свои кровные от девальвации рубля. Не более того. А для такой цели можно использовать валюты и других стран.

К примеру, китайский юань в последние два месяца опустился в два с половиной раза по отношению к рублю. Это значит, что потенциал роста у валюты Поднебесной неплохой. В китайской экономике тоже все не безоблачно, но Поднебесная чувствует себя лучше, чем США или Евросоюз. Потенциал роста там выше. А доля расчетов юанями в международной торговле будет только расти. Это увеличит спрос на китайскую валюту и повысит ее курс в будущем.

ЗОЛОТО

Это традиционный антикризисный финансовый инструмент. Всегда считалось: когда все падает, золото обязательно растет. Сейчас такой четкой взаимосвязи нет. Но интерес к инвестициям в золото, скорее всего, будет увеличиваться. Причина того – санкционная политика США и Евросоюза.

Развивающиеся страны держат триллионы долларов в американских гособлигациях. Демарш Вашингтона, который заморозил половину международных резервов российского Центробанка, многие в Азии восприняли как плохой знак. Стоит поругаться с заокеанским соседом – и деньги, которые копились годами и даже десятилетиями, могут оказаться пшиком. При этом хранить средства в валютах небольших государств – это тоже риск.

Получается, что единственной реальной альтернативой сбережениям в долларах и евро остается золото. Народный банк Китая уже начал постепенно продавать гособлигации США и увеличивать долю золота в своих запасах. Быстро избавиться от нескольких триллионов долларов вряд ли получится, поэтому процесс перехода затянется на пару-тройку лет точно. Все это время на золото будет устойчивый спрос.

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

По последним данным Московской биржи, число частных инвесторов в России превысило 15 млн человек. Да, сейчас фондовый рынок в нашей стране выглядит лотереей и казино. Но суть любой биржи в том, что там торгуются крупные компании. Это реально действующий бизнес. Тот, который прошел жесткий естественный отбор. Большинство компаний, представленных на нашем фондовом рынке, приносят прибыль, а не убытки. Рост цен они всегда могут переложить на потребителей. То есть, акционеры как минимум не проиграют от растущей инфляции.

Более того, большинство частных инвесторов в России раньше спекулировали на американском рынке. Сейчас таких героев будет меньше. В первую очередь, из-за юридических рисков. Мало кто захочет в перспективе потерять свои деньги, вложенные в западные компании. Многие инвесторы переориентируются на российские акции. А их не так уж много. Крупный бизнес – это от силы 50 компаний. Идеальная ситуация относительно высокого спроса и ограниченного предложения. В таких условиях, рост котировок может сильно превысить размер инфляции.

Сейчас фондовый рынок в нашей стране выглядит лотереей и казино. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

ЛАЙФХАК

Используйте ИИС

Кстати, любую валюту, золото, акции и облигации лучше и выгоднее всего покупать на брокерском счете. Там комиссии будут значительно меньше, чем при покупке в банке. А чтобы заработать еще, совершайте сделки на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Для открытия такого счета нужно обратиться к надежному брокеру, который предоставляет такую услугу. Одно из важных преимуществ ИИС - он дает возможность получить еще и налоговый вычет на вложенные деньги. Как говорится, 13% никогда не лишние.

КСТАТИ

Сейф – лучшая защита наличных

На пике паники в конце февраля и начале марта россияне сняли из банков несколько триллионов рублей наличными. И около 10 млрд долларов, евро и другой иностранной валюты. С одной стороны, те, кто снимал валюту в наличном виде, поступили правильно. Уже с 9 марта ЦБ ввел довольно жесткие ограничения на ее снятие. С другой, теперь эти люди столкнулись с другой проблемой – относить обратно в банк вроде глупо, а хранить дома опасно. Квартирные воры никуда не делись. И они особенно активизируются в летний период, когда многие россияне уезжают на дачи и в отпуска.

- Как показывает практика, домушники проверяют один и тот же набор тайников. Многие из них владеют тактикой обыска. Первым делом проверяют самые распространенные места для хранения: белье, одежду, мебель, музыкальные инструменты, книги, холодильники и даже бачки от унитаза, - пишет в книге «Личная безопасность» финансист Сергей Пятенко.

По его словам, наиболее надежными местами в доме являются полы и стены. Если уж и прятать пачки долларов и евро, так это туда. По крайней мере, в этом случае на поиск тайника у грабителей явно уйдет больше времени. Это увеличит возможность сохранить сбережения. Хотя и не на 100%.

- Деньги, ценности и документы надежнее всего хранить в потайном сейфе, вмонтированном в стену. При этом обратите особое внимание на хранение ключей от сейфа, так как их доступность сведет на нет все ваши усилия. Лучше всего приобрести сейф с электронным кодовым замком. Секретный код хранить можно в голове или, на случай забывчивости, - в любом укромном месте, в том числе за пределами вашей квартиры, - советует в книге «Личная безопасность» финансист Сергей Пятенко.

И, наконец, еще один защитный редут жилища – видеонаблюдение, датчики движения и охранная сигнализация. Это позволит снизить риски почти до нуля. Но за такое спокойствие придется прилично заплатить.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Активы - разные, портфель - один

В любом случае вкладывать деньги в один актив неправильно. Сбережения должны состоять из разных финансовых инструментов. Это называется портфельным подходом. Его суть - в снижении рисков. Если правильно распределить деньги, при любом развитии событий вы точно не останетесь без гроша.

Вот каким может быть модельный портфель в нынешней ситуации:

1. Вклад в рублях

Это финансовый фундамент для любой семьи. Если вы живете в России и большую часть денег тратите внутри страны, то и сбережения нужно делать в национальной валюте. По крайней мере, если речь идет о подушке безопасности, то она точно должна быть в рублях. В нынешних условиях желательно, чтобы в кубышке лежало не меньше шести месячных расходов семьи.

2. Валюта

В наличном или безналичном виде – не важно. Главное, что тем самым вы страхуете себя от рисков девальвации. Если вдруг так случится, что цена на нефть резко упадет, а санкции все же окажут максимум негативного воздействия на российскую экономику, рублю ничего не останется, как ослабеть. В этих условиях желательно иметь часть сбережений в долларах, евро или даже китайских юанях. Но опять же – если вы живете в России, валютная заначка вряд ли должна превышать 10 – 20% от всей суммы сбережений. Хотя бы потому, что на нее, в отличие от рублей, нельзя получать пассивный доход в виде процентов по вкладу.

3. Фондовый рынок

Биржевыми инструментами – акциями и облигациями - тоже не стоит пренебрегать. Они могут принести более высокий доход, но в то же время считаются более рискованным способом вложения средств. Есть один хороший принцип, связанный с возрастом: чем старше человек, тем меньшая доля сбережений у него должна быть в акциях. Например, у 30-летнего она может составлять 70%, а у 60-летнего – не больше 40%.

НАГЛЯДНО

Как менялся курс доллара по отношению к рублю с начала года

Месяц и диапазон колебаний*

Январь 75 - 78

Февраль 74 - 87

Март 84 - 120

Апрель 71 - 83

Май 56 - 69

По данным ЦБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Может ли Россия засудить Запад за незаконные санкции: юрист рассказал, как отстоять права

Международные разбирательства — дело долгое, но не безнадежное, считает эксперт (подробности)