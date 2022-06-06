Школьники стали ведущими радио "Комсомольская правда"

Ребята боролись за право побывать в стенах легендарной «Комсомолки». Фото: Александра Калашникова

Одиннадцатиклассник Иван Плотник, девятиклассница Мария Карязина, восьмиклассники Егор Табашников и Анна Меденкова стали финалистами номинации "Лучшее школьное радио" медиабитвы российского движения школьников и получили возможность посетить редакцию "Комсомольской правды". Учащиеся оренбургского Лицея 5 имени Героя РФ А.Ж. Зеленко не только заглянули в новое здание медиагруппы, но и на один день стали ведущими программы "Доброволец" на радио "КП".

Первыми в эфир вышли Егор и Маша. Их гостем стал российский боксер-профессионал, победитель и призер национальных и международных турниров Владимир Александрович Мышев. Ребята рассказали спортсмену о том, как вошли в число 210 финалистов медиабитвы, и взяли у него небольшое интервью.

Егор: Какие были впечатления, когда вы впервые представляли Россию на международной арене? Как побороли страх ответственности?

- Хороший вопрос, потому что, несмотря на то, что в России я провел довольно много боев, первый бой за пределами страны запомнился. Эмоции переполняли, потому что я осознавал, что боксирую и выступаю не только как единица, личность, а представляю команду своей страны... Я пытался себя успокоить, и хорошо что первый блин не вышел комом. Я в том бою победил.

Владимир Мышев. Фото: © RCC Boxing Promotions

Мария: Как спорт совмещать с учебой, и должен ли спортсмен хорошо учиться?

- Да, должен. Любой спорт высоких достижений подразумевает какую-то интеллектуальную работу. Даже если брать бокс - ты должен не только махать руками, но и думать головой. И все же спорт - это не вся жизнь, а какой-то период. Нужно заблаговременно думать о том, что ты будешь делать по завершению карьеры. Да и не факт, что у тебя получится (в спорте - прим. ред.), нельзя все сразу на кон ставить. Нужно думать о том, что будет дальше.

Как совмещать, это вопрос другой. Мне, наверное, повезло, учителя шли навстречу, пытались подстраиваться. Не всегда я приходил вовремя и досдавал позже. Думаю преподаватели и родители должны идти навстречу.

Егор: Как детям научиться защищать себя?

- В моем случае это будет очевидный ответ - пойти на единоборства... В случае с девочками незазорно еще и попросить помощи у мальчиков. Вопрос в том, от кого дети должны защищаться.

Маша: Стоит ли единоборства включать в систему образования?

- Я думаю, что да. Знаю, что сейчас активно развивается движение "Самбо в школу". Мне кажется, это интересная инициатива. С боксом тоже что-то такое обсуждалось... Возможно, это не должно быть обязательным, но возможность интересная.

Егор: Считаете ли вы, что спорт влияет на патриотизм?

- Я думаю, влияет. Особенно когда это детский и юношеский спорт. Потому что даже индивидуальные достижения идут из совместных достижений. Ребята выступают в командах.

Следующим гостем программы "Доброволец" стал Виталий Минаков, российский самбист, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, заслуженный мастер спорта. Ему вопросы задавали уже другие школьники - Аня и Иван.

Иван: Как определиться с видом единоборства?

- Не имеет значения, каким видом спорта вы занимаетесь, важно просто чем-то заниматься, быть при деле. Спорт, прежде всего единоборства - это большой коллектив, разные люди из разных семей и с разным социальным статусом. Как правило, это здоровый коллектив, в котором ты себя комфортно чувствуешь и сам оздоравливаешься. Поэтому не имеет значения, каким видом спорта вы занимаетесь, важно чем-то заниматься. Конечно, я сторонник того, чтобы заниматься единоборствами.

Виталий Минаков Фото: ТАСС

Анна: Часто ли вы теряете веру в себя и что делаете в таких случаях?

- Веру в себя никогда терять нельзя. Это самое последнее. Если вы теряете веру в себя, то вы теряете себя. Человек не должен идти по ветру, он должен против идти... Нужно принимать вызовы, искать эти вызовы. Только идя против ветра, вы работаете над собой, совершенствуетесь, обучаетесь. Находясь в статике, человек деградирует. Не нужно избегать трудностей и искать легких путей.

Иван: Как вы оцениваете традицию включения гимна для спортсмена? Что ощущаете в этот момент?

- На самом деле каждый спортсмен проделывает колоссальный труд при подготовке к соревнованиям. И нужно, чтобы тобой что-то двигало. Понятно, что это цель, желание, но когда ты выступаешь на международной арене, то понимаешь и осознаешь, что представляешь флаг своей страны. И это на самом деле очень мотивирует. А еще это большая ответственность, ведь на тебя смотрит вся страна. И ты не можешь ударить в грязь лицом. Поэтому все наши спортсмены с максимальной самоотдачей выступают. Поднимаясь на высшую ступень пьедестала, ты ощущаешь удовольствие и горд, что над добой развивается флаг твоей страны. Я вот сейчас говорю, и мурашки по телу идут.

Анна: Можно ли через спорт воспитывать патриотизм?

- Я для себя неожиданно как-то осознал, что у нас многие не понимают значение слова "патриотизм". Даже взрослые. Особенно поражают те, кто вещают с официальных площадок. В моем понимании, патриотизм - это высокое чувство, которое побуждается успехами нашего государства в различных сферах деятельности.