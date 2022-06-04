Глава МИД Индии назвал претензии Европы "не очень умными" и посоветовал посмотреть на себя

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар унизил европейцев Фото: REUTERS

Попытки Европы организовать единый антироссийский фронт окончательно провалились. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони накануне выразил сожаление, что, решив изолировать Россию от мира, Запад де-факто изолировал от мира себя. А министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и вовсе унизил европейцев.

На британско-индийском форуме его коллега из Великобритании Лиз Трасс попыталась съязвить в адрес Индии. Мол, дескать, "мы, конечно, не будем учить суверенную Индию, что ей делать, а чего не делать", но наращивание закупок российской нефти – это не лучшая модель поведения в условиях международных санкций против Москвы. На что ее индийский коллега весьма вежливо попросил объяснить, почему в таком случае Европа сама нарастила закупки российской нефти и в марте увеличила объем таких закупок на 15%.

Но этого контрвыпада для Европы оказалось мало. Они решили огрести по полной и вновь подняли эту тему. Ответ главы внешнеполитического ведомства Индии не заставил себя долго ждать. И оказался еще более жестким.

- Мы не посылаем людей с предложением пойти и купить российскую нефть. Мы посылаем людей с просьбой купить нефть. Так что я не думаю, что стал бы придавать этому политический подтекст, - явно подразумевая, что люди выбирают ту нефть, которую покупать выгоднее. - Даже сегодня Европа покупает российскую нефть. Европа покупает газ. Я прочитал новый пакет санкций.

Но на этом Субраманьям Джайшанкар решил не останавливаться. А озвучил такое, чего от него в Европе явно не ожидали услышать.

- Не хочу показаться спорщиком, но разве покупка русского газа – это не финансирование конфликта? То есть Индия, покупая нефть, ее финансирует, а Европа, покупая газ, нет? Давайте без двойных стандартов, ок? – сам переспросил глава МИД Индии, перейдя в атаку. - Европе пора отказаться от следующей установки: "Мои проблемы – это проблемы всего мира, но проблемы всего мира – это не мои проблемы. Если у тебя беда, то это у тебя беда, а если у меня беда, то это у нас беда.

- Европе уже пора вырасти из этого образа мышления, что проблемы Европы – это проблемы всего мира. Проблемы Европы – это не проблемы для всего мира, - завершил он полный разгром европейцев, поднявших эту тему и решивших поучить Индию, как следует себя вести. - Сегодня проводят какую-то связь между Индией, Китаем и тем, что происходит там на Украине. Да ну ладно, ребят. Китай и Индия "случились" задолго до того, как что-то случилось на Украине. И мне такой аргумент, честно говоря, видится как не очень умный и эгоистичный.

Открыто обвинив европейцев в глупости предпринятых их правительствами шагов, он лишь предвосхитил те выводы, к которым начали приходить самые "прозорливые" европейские эксперты.

И это еще в ситуации, когда китайцы молчат и держат долгую и дипломатическую паузу. Хотя могли бы, наверное, высказаться гораздо белее жестко, чем индийский министр. Впрочем, ничего ведь еще не закончилось. А в том, что китайцы могут, вряд ли стоит сомневаться.