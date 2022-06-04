«Думали, что напали русские!»: В Британии устроенную Мистером Бином вечеринку приняли за российское вторжение

Роуэн Аткинсон устроил переполох Фото: EAST NEWS

Популярный британский актер Роуэн Аткинсон, больше всего знакомый зрителям по роли Мистера Бина, устроил переполох – фейерверки, запущенные актером в честь дня рождения его возлюбленной, были приняты за российское вторжение.

67-летний Аткинсон решил порадовать свою избранницу Луизу Форд и устроил в честь ее дня рождения грандиозный фейерверк в спа-отеле Lucknam Park, арендованном для проведения мероприятия.

Жители района Котсуолд на юго-западе Англии, привыкшие к тишине и покою, не на шутку испугались – в свете последних событий в мире они приняли огненное шоу за ракетную атаку России на расположенную неподалеку военную базу.

– На самом деле сначала это звучало так, будто взрываются бомбы, но потом стали слышны звуки фейерверков, и все стало понятно. Звучит довольно неприятно, но я действительно подумала, когда это началось: «О боже, русские здесь!». Это было так громко, – пожаловалась журналистам местная жительница.

Она также рассказала, что многие собаки при звуках «стрельбы» убежали из дома, а кошки, напротив, забились в темные углы, сообщает DailyMail.

Теперь добрые англичане, с молчаливого согласия которых Британия накачивает Украину оружием, требуют проведения расследования, чтобы выяснить – не повлиял ли чрезмерно громкий салют на душевное состояние лошадей, живущих на территории спа-отеля.