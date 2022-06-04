Марина-"перебежчица" Овсянникова добралась до Одессы

Овсянникова явно отрабатывает программу, которую ей составили и по которой ее сейчас ведут

Марина Овсянникова, получившая известность после своей выходки с "антивоенным" плакатиком на Первом канале, пролетев мимо пресс-конференции в Киеве, добралась до Одессы. Она когда-то родилась в этом городе и называет Одессу "родным городом", но на самом деле ее с ним мало что связывает: в семилетнем возрасте (а, возможно, и раньше) переехала в Грозный вместе с матерью.

Впрочем, это сейчас неважно. Овсянникова явно отрабатывает программу, которую ей составили и по которой ее сейчас ведут. Пункт "Киев с пресс-конференцией" выполнить не удалось ("объект" даже был занесен на сайт "Миротворец", чего от украинцев явно не ожидали), но это означает, что надо было переходить к следующему номеру составленной программы – "малая родина Одесса", всхлипы, слезы, розовые сопли с причитаниями "до чего кляты москали довели мой ридный маленький Париж" и прочее. Овсянникова постаралась отработать на совесть.

- Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено. Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря, — написала Овсянникова. —Никто не может спрогнозировать, куда прилетит очередной снаряд. Вся надежда только на совершенную систему ПВО. Но иногда она не спасает. Одна ракета попала в прибрежный отель, другая- в многоэтажный дом. Погибли 8 человек, в том числе младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции дома.

Что ни слово, то ложь. Еле успела она бросить свои вещи по приезду, но уже констатирует "постоянные обстрелы", хотя интенсивность ударов по военной инфраструктуре Одессы и области нельзя назвать даже средней. Мадам увлеченно создает легенду про "совершенную систему ПВО", а одесситы постоянно жалуются, что сигнал воздушной тревоги в городе начинают раздаваться уже после прилета ракет.

Если отели пустуют, то в попадании ракеты в такой отель нет ничего страшного. Это примерно как в школу или детский сад, где уже давно нет детей, зато расположились подразделения ВСУ. Украинские власти почему-то не понимают, почему в сети смеются над их сообщениями, что "ночью в школу попала ракета, погибли восемь человек".

Отдельно, конечно, доставило про "заминированные пляжи" и то, что Овсянникова почему-то не стала уточнять, кто же их так заминировал. Кстати, безбашенные одесситы плюют на все ограничения и предупреждения о заминированных пляжах и выходят на, как им кажется, гарантированно безопасные места на побережье.

Вроде бы старается Овсянникова написать все так, чтобы создать необходимое настроение и попытаться выжать слезинку, а никак не получается. Начинаешь смотреть на ее предложения в отдельности и понимаешь, какую нелепицу она несет.

Примечателен и тот факт, что после занесения на "Миротворец", причем, в отношении Овсянниковой администраторы ресурса даже потребовали возбудить уголовное дело, она спокойно передвигается по Украине. По всей видимости, с одной стороны, ей дали гарантии безопасности, а с другой – провели с кем надо разъяснительную работу и немного отбили руки. Но. сами понимаете, руки – это вам не языки. А потому Марина продолжает получать очередные порции украинской "любви".

На этот раз ей прилетело от официального представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, который назвал Овсянникову "московской мерзостью".

Насчет "московской", конечно, есть сомнения.