Женщине, естественно, хотелось иметь одинаковые уши Фото: EAST NEWS

Американские хирурги из техасского города Сан Антонио (San Antonio), ведомые хирургом Артуром Бонилла (Dr Arturo Bonilla), пришили 20-летней женщине по имения Алекса (Alexa) ухо, распечатанное на 3D-принтере. В США – это первая такая операция, - рассказывает The Daily Mail.

У Алекси была микротия – врожденный дефект – недоразвитое ухо. Одно. Второе выросло нормальным.

Медики извлекли немного клеток из хрящевой ушной ткани, размножили их и отослали в компанию 3DBio Therapeutics, разрабатывающую технологию биопринтинга – объемной печати органов и тканей. Отослали вместе со сканом второй ушной раковины. Женщине, естественно, хотелось иметь одинаковые уши.

В компании смешали хрящевые клетки со специальными био-чернилами, изготовленными на основе коллагена, зарядили смесью био-принтер, задали ему соответствующую программу, а уж устройство медленно, но верно - примерно, за 10 минут - «выстроило» объект в виде уха. Правого уха. Его хирурги потом и пришили.

Медики обещают, что в новых тканях постепенно прорастут сосуды и нервы. Ухо со временем станет совсем живым и чувствительным.

Разведение ушей может стать массовым явлением Фото: EAST NEWS

Процесс изготовления ушей скоро, похоже, станет массовым – компания 3DBio Therapeutics сейчас отрабатывает технологию биопринтинга в ходе клинических испытаний. В них принимают участие 11 человек, помимо Алексы.

Уши требуются многим – только в США рождаются по 1500 детей с микротией в год. Мировая статистика такова – среди 2000-10 000 младенцев один рождается с дефектом.

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