Подводная лодка в степях Украины – это уже не только стеб

Подводная лодка – лучший способ попытаться скрытно сбежать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще в прошлом советском детстве и юношестве мы смеялись с нелепости выражения: "Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою". Досмеялись. Нынешняя украинская власть решила доказать, что это вовсе не стеб и даже не анекдот. И "подводная лодка в степях Украины" может стать самой что ни на есть реальностью.

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук побывал в Берлине. Встретился там с местным канцлером Шольцем, над которым навис как плотоядный хищник над куском ливерной колбасы (украинский посол в Германии Андрей Мельник подтвердит, если что), а также провел переговоры с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт. Конечно, как и водится, переговоры с Украиной, где бы и кем бы они ни проводились, всегда касаются двух предметов – вооружений и денег, которые представители Киева клянчат с редкой настойчивостью, пугая другую сторону "агрессией и кровожадностью России", от которых Европу защищают украинские "захистники".

Но Стефанчук сумел удивить всех. И немцев, и весь остальной мир. Потому что он попросил не танки, БТР и РСЗО, вернее, не только их. Он попросил министра обороны ФРГ прислать на помощь Украине подводную лодку! Причем, судя по всему, даже не одну, а целый отряд подлодок.

- Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем, — цитирует заявление Стефанчука сайт Верховной рады Украины.

В сети уже многие начали потешаться над этой просьбой. И есть над чем. Во-первых, у Германии когда-то было 24 подлодки, но сначала их сократили до десяти, а сейчас в строю всего шесть. Во-вторых, стоимость одно подлодки составляет около полумиллиарда долларов плюс-минус сотня миллионов туда-сюда. В-третьих, подлодке нужен экипаж из нескольких десятков высококвалифицированных специалистов, каждый из которых должен уметь работать не только на своем боевом посту, но и в команде. В ВМС Украины подводных лодок никогда не было, если не считать недоразумение под названием "Запорожье", прочно приваренное к причалу "во избежание утонутия", потому что любое его погружение неминуемо станет последним. То есть персонала для формирования экипажа нет никакого.

Ну, и наконец, в какой порт приписке надо провести подводный корабль? Одесса и Николаев блокированы Черноморским флотом России, других портов для приема судна с такими ТТХ на Украине нет. Прямо действительно получается "подводная лодка в степях Украины". БК у такой лодки, что стоят на вооружении у ВМС Германии – 12 торпед. Не воевать же Украине ей, ведь после первого торпедного залпа (в случае, если ее не обнаружат до него) она будет немедленно вычислена и "загнана" многочисленными охотниками.

И ведь действительно, трудно найти ответ на вопрос, зачем Киеву подводная лодка, если у Украины даже приличного ракетного катера не осталось.

Трудно, но не невозможно. Подводная лодка – лучший способ попытаться скрытно сбежать. Воздушную цель легко сбить. Наземный транспорт тоже отслеживается на раз-два, как и надводный, а вот подводная лодка, если сможет выйти в открытое море незаметно, то может вынырнуть где угодно. Именно так планировали побег Гитлеру и всей верхушке Третьего рейха в конце Второй Мировой войны. И много лет потом спекулировали, что Гитлер на самом деле бежал на подводной лодке то ли в Антарктиду, то ли в Аргентину.

Тогда назначение подводной лодки становится вполне понятным. А задача Зеленского сводится к тому, чтобы суметь добраться до такого корабля. Гитлеру, как известно, это не удалось. Но он ведь и на рояле играть не умел.