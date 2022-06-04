Депутат от партии Зеленского накомандовала в Северодонецке до рекордных потерь ВСУ

Депутат Рады Марьяна Безуглая. Фото: Кадр видео

- Подразделения ВСУ, понеся критические потери, отступают в направлении Лисичанска, - заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал Михаил Мизинцев, отметив, что некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава.

А буквально еще день или два назад практически штатный спикер Офиса президента Украины Алексей Арестович многозначительно намекал, что Северодонецк украинские военные сдали с глубоким умыслом, и сейчас начнется такое, что поднимет уровень оперативно-тактического планирования и мастерства украинской армии до невиданных высот. Расшифровывалось это весьма просто – дескать, украинцы сейчас заманивают, заманивают, а потом будет такой "Ухх!" Но "Ухха", как известно, не получилось. Потеряв Северодонецк, украинская армия попыталась организовать контрнаступление, но в ответ огребла по полной и покатилась к Лисичанску.

И только со временем станет полностью известно, какую роль в этом сыграла депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Которая в эти дни находилась в штабе Северодонецкой группировки ВСУ и, как указывают осведомленные украинские источники, "ставила военным задачи", находясь непосредственно на командном пункте.

- Для обеспечения ее деятельности на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей и направили вместе с госпожой Безуглой, вероятно, для усиления своим присутствием данного участка, - написал на своей странице в социальной сети журналист Юрий Бутусов. - Очень досадно, что некоторые руководители решили "усилить" армию путем направления на определенные участки комиссаров. Это не способствует профессиональным решениям.

Своего коллегу поддержала и киевская журналистка Янина Соколова.

- Это фото мне прислали друзья военные. Фото сделано в штабе на востоке страны. На нем депутат от партии слуга народа Безуглая, "темным рыцарем" от офиса президента контролирует военные операции в Северодонецке. Дает указания командованию. Выражает претензии, кто, где и как должен быть и в целом координирует действия военных как "человек сверху". – возмущается Соколова. - Какого черта политик влияет на дела не его прихода, не ясно. И почему офис президента шлет туда эту даму, если есть годами проверенные, натренированные, профессиональные командиры – не понятно самим командирам. Но самое главное: кто будет нести ответственность за последствия действий этой дамы на фронте.

Напомним, именно Безуглая была одним из авторов недавно внесенного в парламент законопроекта, которым предлагалось командиров ВСУ наделить правом без суда и следствия расстреливать своих подчиненных, которые отказались выполнять приказ, не выказывали желания воевать или даже собирались сдаваться в плен. Законопроект тогда в Верховной раде отозвали, испугавшись общественного резонанса, но, по всей видимости, Безуглая свое все-таки взяла, нанеся своим руководством критические потери украинской армии.

Безуглая не осталась безответной жертвой "травли" и перешла в наступление.

- Как член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки считаю обязательным для себя в том числе и работать на востоке страны. Также являюсь резервистом ОР-1 после мобилизации в 2015 и не призвана сейчас, потому что народный депутат Украины. Следовательно, это еще и обязанность - приобщаться к обороне государства с военными через призму депутатских возможностей и полномочий, - ответила она своим критикам и перешла в контратаку. - Я уже объясняла и повторю. Если кому-то из оппозиционных Президенту политсил что-то не нравится, это их право. Но в войне творить раскол и винить кого-то, что он находится в зоне боевых действий, это за гранью.

Примечательно, что зона боевых действий, по версии Безуглой, не вышла за пределы командного пункта и штаба группировки.

На что не мог снова не отреагировать Бутусов, которому команда Зеленского запретила посещать зону боевых действий.

- Если вы хотите морально поддержать бойцов, ведущих бой, надо большинство народных депутатов хотя бы на пару дней направлять на передовые КСП рот и взводов, которые непосредственно выполняют боевые задания на направлениях ударов противника, уверен, это быстро придаст необходимое представление о современной войне и лишит желания вмешиваться в боевое управление. Потому что вдохновлять нужно личным участием и личным присутствием там, где опасно для бойцов, а руководить должны те, кто несет ответственность, - выставил он окончательный диагноз.

Сейчас наверняка активизируется из-за границы и Петр Порошенко. Безуглая – депутат от "Слуги народа" Зеленского, а потому Порошенко явно не упустит сейчас случая обвинить в произошедшем Зеленского и его команду.

Между тем, непонятно, почему надо удивляться происходящему и достигнутым результатам. Если, как рассказала жена Зеленского в интервью английской "Дэйли Мэйл" (примечательно, кстати, что англичане, которые всегда очень чопорно относятся к наименованию героев своих материалов, назвали Елену не "первой леди Украины" а просто "женой Зеленского", что можно счесть в какой-то степени даже и оскорблением), 9-тилетний сын дает советы Зеленскому, какую военную технику каких модификаций надо закупать для войны, рассказывает, кто из стран хорошо защищает Украину, кто плохо помогает и т.д., то почему целый парламентарий не может приказывать/советовать на уровне армии или участка фронта? Вполне себе может. Особенно в условиях, когда страной руководит комик.

Что же касается оценки произошедшего с наших позиций, то нельзя не приветствовать активность Безуглой, которая сделала все от нее зависящее, чтобы ускорить дезертирство из рядов ВСУ и сдачу украинских военных в плен. Больше украинских депутатов в командование украинской армии в зоне боевых действий! Я бы им, вообще, все командование доверил.