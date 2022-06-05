Военная спецоперация на Украине 5 июня 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июня 2022 года.

Украинские подразделения несут критические потери в боях за Северодонецк, сообщил начальник Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в некоторых подразделениях украинских вооруженных сил и националистических формирований потери составили до 90% личного состава.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы уничтожили десятки вооружений, переданных Украине Соединенными Штатами. Глава государства отметил, что "наши системы ПВО щелкают их как орехи".

ВСУ выпустили 40 снарядов из "Градов" по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. В результате был обстрелян Ворошиловский район Донецка, повреждены школа и крытый рынок.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

07:31 Стратег Минобороны Австрии заявил, что Запад опоздал с поставками вооружения Киеву