«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: REUTERS

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Они проявили образцовую боевую выучку и заслужили государственные награды.

Их сослуживцы намерены заставить пожалеть украинских националистов из 79-ой десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), что обстреляли зажигательными патронами деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры, а возможно и предотвратить и более страшные злодеяния.

По словам руководителя Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаила Мизинцева Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления в промзоне Северодонецка, приказали своим поджигателями храмов и церквей заминировать на предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн. По замыслу киевского режима, подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных Сил России. Западные кураторы Зеленского решили, что российских военнослужащих может задержать «химическое заражение местности».

МИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ ПРИВЕЛ НАЦИОНАЛИСТОВ К КАПИТУЛЯЦИИ

Старший сержант Иван Саксонов

Старший сержант Иван Саксонов. Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, действуя в составе минометного взвода, старший сержант Иван Саксонов неоднократно наносил огневое поражение противнику. Иван Саксонов смело и уверенно действовал в составе расчета при выполнении задач по взятию под контроль стратегически важного аэродрома в одном из населенных пунктов. С временной огневой позиции под непрерывным огнем противника Иван из миномета уничтожил группу пехоты. Также в бою за аэродром расчетом старшего сержанта Саксонова уничтожены минометная батарея противника. Смелость, мужество и отвага старшего сержанта Ивана Саксонова обеспечили высокую эффективность огневого поражения противника, что привело к его капитуляции».

ПРОРВАЛ БРЕШЬ В РЕДУТАХ ПРОТИВНИКА

Сержант Эдуард Ооржак

Сержант Эдуард Ооржак. Фото: Минобороны РФ

«В составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил сержант Эдуард Ооржак выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов.

Националисты организовали на подступах к поселку эшелонированную оборону. В ходе наступления благодаря мужеству, самоотверженности и профессионализму сержантом Ооржак было уничтожено 2 опорных пункта противника, 1 боевая машина пехоты противника и более 15 националистов. Смелые и решительные действия Эдуарда Ооржак создали брешь в обороне противника и позволили российским подразделениям прорвать редуты противника и в ходе стремительного наступления освободить населенный пункт».

УНИЧТОЖИЛ ВРАЖЕСКИЕ ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ БЕЗ ПОТЕРЬ

Старший лейтенант Мирлан Джумагалиев

Старший лейтенант Мирлан Джумагалиев. Фото: Минобороны РФ

«В ходе наступательных действий на хорошо укрепленные позиции националистов в районе одного из населённых пунктов Красный Лиман командир роты старший лейтенант Мирлан Джумагалиев вместе со своим подразделением осуществлял доразведку местности на предмет минно-взрывных заграждений и диверсионно-разведывательных групп националистов. Продвигаясь по местности, Мирлан обнаружил 5 вражеских долговременных огневых точек. Оценив ситуацию, старший лейтенант Джумагалиев оперативно передал координаты огневых точек в вышестоящий штаб, после чего, скрытно расположившись на местности, приступил к корректировке артиллерийского огня. Решительные действия Мирлана Джумагалиева позволили без потерь уничтожить вражеские огневые точки с личным составом и боеприпасами, что позволило развить стремительное наступление войск в данном районе».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Брянской области состоялась церемония открытия Всеармейского этапа конкурса аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2022).

Старт Всероссийскому конкурсу заместитель начальника 12 Главного управления Минобороны России контр-адмирал Андрей Субботин. Он пожелал участникам конкурса «Аварийный район» удачи и честной борьбы, судьям объективного судейства, а зрителям восторга от увиденного мастерства и профессионализма военных специалистов.

Фото: Минобороны РФ

В текущем году в состязаниях примут участие более 120 спасателей от родов войск Минобороны России, в том числе и от 12 Главного управления, Госкорпорации «Росатом» и МЧС России по Брянской области.

Фото: Минобороны РФ

Конкурс пройдет в три этапа: «Специальная полоса», «Эстафета» и «Победный рывок».

Фото: Минобороны РФ

В рамках открытия конкурса на аллее Славы соединения состоялось торжественное открытие памятников Великим русским полководцам Александру Суворову и Георгию Жукову. Участники конкурса и приглашенные гости возложили к памятникам венки и цветы.