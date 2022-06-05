«Он иностранец, и он женат»: Виктория Боня рассказала о новом возлюбленном

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После расставания с отцом своей дочери Анджелины Алексом Смерфитом Виктория Боня предпочитает не афишировать личную жизнь. Сейчас телеведущая не одна, но свои новые отношения она окружила ореолом таинственности. Виктория не показывает бойфренда в соцсетях, и на то есть веская причина. Как выяснилось, избранник Бони женат.

Виктория давно живет в Монако, ее последние романы были с иностранцами. Как выяснилось, ее нынешний ухажер тоже иностранец. И совсем не говорит по-русски. О том, что он женат, Вика рассказала в YouTube-шоу «Злые языки», ведущей которого она стала недавно.

- В какой-то момент своей жизни я поставила себе табу, что больше на женатых мужчин я не смотрю, для меня эти мужчины прозрачные. И вот, спустя 10-15 лет, я увидела мужчину, в которого влюбилась, он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Да, я с ним. Он не понимает по-русски, - сообщила Боня.

Виктория говорит, что не строит никаких планов и совершенно не представляет, какое будущее ждет их отношения.

- Не понимаю, как бороться с собой,- призналась Виктория.

42-летняя модель, живущая в Монако, то и дело жаловалась поклонникам на одиночество и говорила, что у нее не складывается с мужчинами. Правда, в августе прошлого года Вика намекнула, что у нее появился возлюбленный. Но рассказывать о нем, а тем более показывать его на публике она не собиралась.

- Торговать своими отношениями - не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я, точно не буду, - заявила тогда Боня.

С наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом Виктория прожила семь лет. Фото: соцсети.

Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину-Летисию от наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Но до загса с отцом своего ребенка телеведущая так и не дошла. С гражданским мужем Алексом Смерфитом Боня прожила семь лет. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях. В последние годы Виктория вместе с Анджелиной обосновалась в Монако, поближе к Алексу. Отец ее дочери боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы в это трудное время дочка была с ним рядом.

Летом 2019 года Боня завязала тайные отношения с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который, как и Вика, жил в Монако. Их познакомили общие друзья. Боня была старше теннисиста на 12 лет, но это не помешало их роману. Симпатичный болгарин свел Викторию с ума своим обаянием, и она строила серьезные планы на брак с ним. Спустя восемь месяцев отношений между телеведущей и спортсменом состоялся серьезный разговор.

- В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. Мне 41 год, и это как раз тот возраст, когда я еще могу родить второго ребенка. И он сказал, что тоже хочет и готов. А через месяц я узнала, что он встречается с другой девушкой, - рассказывала Боня в одном из интервью.