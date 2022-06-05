Минус 10 лет: Бывшая жена Григория Лепса расцвела после развода

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова расстались после 20 лет брака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году Григорий Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой. Официально расторгнув брак, экс-супруга артиста закрутила непродолжительный роман с манекенщиком Дмитрием Савчуком. Они слетали вместе на Мальдивы, но после этого их отношения, похоже, сошли на нет. Что сейчас происходит в личной жизни Анны, неизвестно. Но выглядит она отлично: супруга Лепса просто расцвела после развода. Она словно помолодела и скинула с плеч с десяток лет.

Анна не рассказывает в соцсетях о личной жизни, но иногда пишет короткие сообщения и делится снимками в своем Telegram-канале. На днях многодетная мама слегка сменила прическу и оттенок волос. Она всегда была блондинкой, но на этот раз добавила в прическу рыжих прядей. Сев в машину, Анна сделала селфи.

- Вышла из салона после окрашивания! Женское счастье, - подписала снимок супруга Лепса.

Анна поделилась редким снимком: экс-супруга артиста отлично выглядит. Фото: соцсети.

Подписчики в комментариях оценили ее новый образ и наговорили Анне кучу комплиментов. Они считают, что новый оттенок волос ей очень к лицу. Даже без макияжа она выглядит свежо и гораздо моложе своего возраста. А ведь в этом году ей исполнилось 50 лет.

Недавно Анна воссоединилась с бывшим мужем. Супруги расстались, но, несмотря на это, продолжают совместно воспитывать троих детей. 20 мая дочь артиста Николь отметил день рождения – ей исполнилось 15 лет. В честь праздника дочери певец и его бывшая жена забыли былые обиды и воссоединились, устроив ей незабываемый вечер. Экс-супруги организовали красивый праздник и даже сфотографировались вместе с именинницей на память. Фотографией Лепс поделился в соцсетях. На фото Григорий и Анна улыбаются и выглядят очень счастливыми, как будто и не было никакого расставания. В комментариях поклонники назвали их самой красивой парой и выразили надежду, что супруги помирятся и отменят развод.

59-летний музыкант прожил в браке с белокурой танцовщицей 20 лет. Мировой суд Хамовнического района расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря 2021 года. Телеведущая Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила слухи о том, что Григорий Лепс развелся из-за романа с бывшей женой Андрея Аршавина Юлией Барановской. Недавно стало известно, что певец расстался с Барановской и сейчас пытается помириться с экс-супругой.

Со своей будущей женой Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года Григорий и его избранница поженились. Ради мужа Анна оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.