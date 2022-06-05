В тесноте, да не в обиде: В Германии пытаются пересадить граждан с машин на автобусы

Eдиная цена в 9 евро коснулась лишь поездов и автобусов, относящихся к сети OPNV Фото: EAST NEWS

С начала лета в Германии начали продавать дешевые универсальные проездные билеты – приобрести такой документ можно всего за 9 евро (примерно 611 рублей) и пользоваться им в течение месяца.

По заявлению властей Германии, такая мера поможет немцам хоть немного сэкономить в условиях растущих как на дрожжах цен. С другой стороны, считают эксперты, основной целью нововведения является попытка простимулировать отказ граждан от личных автомобилей на фоне нехватки топлива е его подорожания.

Немцы – народ законопослушный. А еще – экономный. И на любое предложение сберечь и без того тающий семейный бюджет откликаются с радостью.

В результате из Германии посыпались сообщения о переполненных автобусах и поездах. Любителям отправиться на отдых с велосипедом пришлось отказаться от привычки – многие просто не сумели втиснуться в переполненные вагоны со своими железными конями.

Немецкие СМИ призвали тщательно мониторить ситуацию перед поездкой, особенно если выбрано популярное туристическое направление, например, к Балтийскому морю.

Впрочем, единая цена в 9 евро коснулась лишь поездов и автобусов, относящихся к сети OPNV – для поездок на короткие расстояния по внутригородским и пригородным маршрутам. Будет ли продолжен эксперимент в следующем месяце – пока неизвестно.

Кто однозначно от всего это выиграл, так это туристы, поскольку большинство из них и так пользуются именно общественным транспортом. Правда, теперь им придется немного потолкаться в вагонах и салонах, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде.

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