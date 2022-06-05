Байден определился с целями США в украинском конфликте

Джо Байден наконец-то перешел от бесплодной риторики по поводу победы над Россией к более здравой оценке событий Фото: REUTERS

Есть такое емкое определение: и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Наверняка, россияне знают и другие, более жесткие, аналоги этого выражения, но суть от этого не меняется – оно как ничто более описывает поведение США во время российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

На этой неделе американский президент Джо Байден наконец-то перешел от бесплодной риторики по поводу победы над Россией к более здравой оценке событий.

В своей статье для New York Times глава Белого дома наконец признал, что у украинского конфликта есть только один метод решения – за столом переговоров. И цель Соединенных Штатов – обеспечить Незалежной за этим самым столом наиболее прочную позицию.

А достичь этого можно, лишь продолжив накачивать Украину оружием, предоставляя все более мощные образцы. Например, ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. То есть Байден прекрасно понимает, что переломить военной ситуации несколько РСЗО, а недавно их отправили аж целых четыре штуки, не смогут, но «капитал приобретен» – весь мир видит, как Америка помогает Украине воевать с русскими.

И вот тут приходит время подумать о «невинности» – поэтому вновь и вновь звучат заверения в том, что ни НАТО ни, упаси бог, США не являются и не планируют стать стороной украинского конфликта. А все оружие поставляется исключительно в оборонных целях.

А убеждать в этом всех, и прежде всего Россию, очень надо – известно, что с помощью HIMARS украинцы могут со своей территории поразить объекты в России. Потому Байдену и надо срочно откреститься от «обезьяны с гранатой». Кстати, в случае с Украиной всегда точно известно, куда эта обезьяна свою гранату кинет.

А еще у Байдена есть проблема, о которой говорят все громче: ему, сидящему за океаном, нужно срочно успокаивать партнеров из ЕС, которых победы России на поле боя ох как напугали, и начались разговоры о необходимости заключения мира любой ценой. Пока тихие, но так и до бунта вассалов недалеко. Вот и пришлось лидеру самой демократической страны в мире срочно очерчивать новые горизонты.

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