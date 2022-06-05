По стопам Оруэлла: В США суд признал пчел… рыбами

Поскольку отнести собирательниц меда к рептилиям или растениям не удалось, их решили «пристроить» к рыбам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Складывается впечатление, что странностям в современно Америке нет предела: суд в Калифорнии, видимо, решил продолжить логический ряд Джорджа Оруэлла, согласно которому правда - это ложь, а мир - это война, и признал пчел рыбами. При этом хотя бы посоветоваться с биологами судьям в голову не пришло.

– Вопрос заключается в том, подпадает ли пчела, наземное беспозвоночное, под определение рыбы. Термин «рыба» в разговорной речи обычно понимается как относящийся к водным видам. Но на законодательном уровне в этом случае можно его расширить, то есть включить туда и пчел, – постановили калифорнийские судьи.

Возможно, что какой-то смысл в данном постановлении все же есть, поскольку оно должно обеспечить пчелам дополнительную защиту: местный закон об охране исчезающих видов животных пчел не учитывает и распространяется исключительно на некоторые «виды или подвиды птиц, млекопитающих, рыб, амфибий, рептилий или растений».

Поскольку отнести собирательниц меда к рептилиям или растениям не удалось, их решили «пристроить» к рыбам. При этом явная несообразность постановления, похоже, никого не смущает.

- Это великий день для калифорнийских пчел, – заявила директор организации «Защитники дикой природы» Памела Флик. И, по всей видимости, это был не сарказм.

Остается лишь гадать, что в следующий раз взбредет в голову американским служителям Фемиды: не исключено, например, что муравьев отнесут к лошадям, чтобы подвести их под закон о гуманном отношении к домашним животным.