Забытое предсказание Ванги сбывается? Шокирующий отчет опубликовала организация по отслеживанию ядерных угроз

После ликвидации натуральной оспы именно оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов Фото: REUTERS

Мир, едва отошедший от ковида, накрывает очередная паника. В Австралии, Азии, Северной и Латинской Америке, Европе массово диагностируют экзотическую африканскую оспу обезьян.

АТИПИЧНАЯ ЗАРАЗА

Эксперты ВОЗ, эпидемиологи в шоке. Называют вспышку очень необычной, странной, загадочной, атипичной. Еще бы! Редкое вирусное заболевание отдаленных районов Центральной и Западной Африки с влажными тропическими лесами вдруг объявилось в трех десятках стран с развитыми экономиками. Где ни тропиков, ни обезьян. И никакой связи заболевших с черным континентом!

Если прежде случаи передачи этого вируса от человека к человеку были чрезвычайно редкими, в основном, среди африканских детей, то сейчас в цивилизованном мире зараза поражает преимущественно взрослых гомосексуалистов, бисексуалов. И количество заболевших будет расти, утверждает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Здесь я целиком и полностью согласен с главой ВОЗ. Более тысячи официально зарегистрированных его авторитетной организацией в начале лета больных вне черного континента – лишь верхушка айсберга. Не всех пациентов диагностировали. Ведь инкубационный период, от заражения до появления симптомов, той же сыпи, длится до 21 дня. Не подозревая о болезни, инфицированные джентльмены продолжают заражать окружающих.

Но я категорически не согласен с заявлением господина Гебрейесуса, что зараза появилась одновременно во многих странах внезапно.

Внезапно?! Ну-ну…

ЯСНОВИДЯЩАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЛА…

В 21 веке в России сложилась традиция. Едва грянет какое-нибудь громкое событие, как тут же всплывает пророчество о нем слепой болгарской провидицы, почившей в бозе еще в 1996 г. Не подвела старушка и на этот раз.

Спустя три недели после начала вспышки журналист Сергей Косторной, называющий себя кумом бабы Ванги, выдал в программе «На самом деле» на Первом канале сенсацию. Оказывается, еще в 1995 г Ванга предсказала возвращение «старой забытой болезни из Африки». «Мы тогда разговаривали с ней о болезнях. Я спрашивал у нее: ''Что это? Чума? '' Перебрали много болезней, чума, оспа… и тут она говорит: ''А, оспа, обезьяна бегает по дереву, хохочет, а там вам сюрприз будет.»

Вот и сбылось, дескать, предсказание Ванги про обезьянью оспу. Какая уж тут «внезапность»! Телезрители в шоке…

На самом деле, успокою слабонервных россиян, верящих в пророчества Ванги, кум дал маху. «Старая забытая болезнь» - натуральная оспа, она же – черная. С древних времен регулярно убивавшая миллионы людей по всему свету.

В 1980 г ВОЗ, подавив последние очаги болезни в Африке, торжественно объявила, что с оспой на планете покончено. Кстати, борьба с черной заразой велась по инициативе Советского Союза и при его активном участии. Массовые антиоспенные прививки в мире отменили. Постепенно об оспе забыли. Хотя в память о ней у Косторного, как и у других рожденных в СССР, наверняка осталось на левом плече белое пятнышко – след прививки. И не дай бог, она вернется

Бушующая же ныне оспа обезьян – болезнь новая. Впервые обнаружена у девятилетнего африканца в Заире в 1970 г. И хотя она из одного семейства Orthopoxvirus с черной оспой, симптомы схожи, прежде всего – сыпь по всему телу, недуг менее заразен, переносится куда легче. Чаще всего проходит сам собой. Смертность среди заболевших от 1 до 10 %, в зависимости от штамма. Натуральная оспа - высокозаразная особо опасная болезнь с летальностью 40 %, в некоторых эпидемиях - до 90 %.

А еще есть оспа коров, лошадей, коз, овец, верблюдов, птиц… После ликвидации натуральной оспы в 1980 году именно оспа обезьян, виновница нынешнего переполоха, вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов, утверждает ВОЗ.

Так что впредь советую куму Косторному внимательно изучать матчасть, прежде чем будоражить честной народ очередным «пророчеством» покойной болгарской кумы на злобу дня. Благо, время у него было. «Комсомолку» почитал бы, мы подробно писали о НОВОЙ заразе.

И вообще, негоже озвучивать «пророчества», пусть и туманные, без конкретной даты, уже после того, как событие произошло. До того надо…

Короче, незачет, кум Косторной!

Едва грянет какое-нибудь громкое событие, как тут же всплывает пророчество о нем слепой болгарской провидицы. Фото: fondacia-vanga.com

ПОГИБНЕТ 271 МИЛЛИОН!

То ли дело Тед Тернер! Заокеанский миллиардер, медиа-магнат, филантроп, бывший муж актрисы Джейн Фонды! Сопредседатель неправительственной организации «Инициатива по ядерной угрозе» (Nuclear Threat Initiative, - NTI.)

В марте 2021 года NTI провела стратегическую игру-учения по снижению биологических угроз. По сценарию, 15 мая 2022 г в вымышленной стране Бринии началась вспышка…обезьяньей оспы. Поскольку в природе этот вирус здесь не встречается, местные и международные эксперты посчитали вспышку необычной. К 5 июня заразились 1421 человек, 4 умерли. К 10 января 2023 г пандемия охватывает 83 страны: 70 млн заболевших и 1,3 млн умерших. А к декабрю 2023 года жертвами оспы обезьян становятся 3,2 млрд человек. 271 млн. умирает!

Скажете, фейк чистой воды, почище хохочущей обезьяны Ванги? Увы… Подробный отчет с учений с фамилиями организаторов и участников опубликован на официальном сайте NTI.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?

И надо же тому случиться! Аккурат в середине мая 2022 г уже в реальной Британии (очень созвучно с Бринией!) вдруг грянула вспышка именно обезьяньей оспы! В точности по сценарию NTI. Началась паника. Западные соцсети отметили пугающие параллели с прошлогодними мартовскими учениями. 24 мая NTI сделала официальное заявление: «Тот факт, что в настоящее время в нескольких странах наблюдается вспышка оспы обезьян, является простым совпадением.»

В нескольких? Побойтесь Господа, господа! В тот момент ВОЗ зафиксировала редкую африканскую болезнь уже в двух десятках цивилизованных стран. Сейчас их свыше 30, включая граничащие с Россией Финляндию и Латвию. Если так и дальше пойдет, в январе 2023 г пандемия точно охватит 83 государства, как в сценарии учений.

Вы верите, что это простое совпадение?

Больше похоже на запланированную биологическую атаку.

Отбиваясь от обвинений, что учения и инспирировали нынешнюю вспышку, NTI ссылается на эпидемию в Нигерии 2017 года с 218 больными. Потому, дескать, и выбрали для учений оспу обезьян. Но почему именно Нигерия привлекла внимание NTI? Ведь в Демократической Республике Конго, пишет журнал Форбс, с 2000 по 2019 гг. было зафиксировано около 30 тысяч случаев обезьяньей оспы, а в первые месяцы 2020 г - 4594 случаев подозрения на вирус. Разве сравнить эти десятки тысяч с 218 больными нигерийцами?

А может, ларчик просто открывается? В конце учений NTI выясняется, что очень заразный штамм оспы обезьян, легко передающийся от человека к человеку, разработали в секретной биолаборатории вымышленного государства Арника ученые, сочувствующие террористам. А в реальной Нигерии, заявил на днях начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, действуют как минимум четыре биолаборатории США. Еще одно странное совпадение. Уж не из этих ли лабораторий и пошла гулять зараза по цивилизованному миру? Во всяком случае, в Европе , по данным ВОЗ, сейчас зарегистрирован западноафриканский штамм возбудителя оспы обезьян, из Нигерии. Куда менее летальный, чем его конголезский собрат.

Да и сама вспышка 2017 г в Нигерии, на которую ссылается NTI, весьма загадочна. Она внезапно случилась спустя сорок лет после последних подтвержденных случаев оспы обезьян в этой стране. 75% заразившихся - мужчины в возрасте от 21 до 40 лет. В последующие годы в Европе и Америке зафиксировали несколько случаев болезни. Все больные – мужчины, побывавшие в Нигерии.

Тед Тернер, заокеанский миллиардер, медиа-магнат, филантроп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СОДОМ и ГОМОРРА 21 ВЕКА

«Ситуация совершенно непонятная! - недоумевает эпидемиолог с мировым именем Михаил Фаворов, живущий в США. - Случаи оспы обезьян раньше были описаны, в основном, у детей и подростков. А в этой вспышке странным является высокий процент гомосексуалов. Что очень странно, потому, что сексуальной передачи никогда раньше не описывалось, а респираторная передача (аэрозольная) не связана, впрямую, с сексуальными предпочтениями.»

Христиане, борцы за нравственность тут же припомнили библейские города Содом и Гоморру, которые Господь сжег вместе с жителями, грешившими мужеложеством. Дескать, теперь, когда гомосексуализм, прочие течения ЛГБТ стали на Западе нормой, Господь вновь карает извращенцев.

Аналогичную версию услышал я от известного врача-атеиста. Мол, гомосексуалисты, становящиеся на Западе сексуальным большинством, не продолжают род человеческий. По сути, это пустоцветы на теле планеты. Вот эволюция их и наказывает.

Но и здесь ответ может быть простой. По сценарию учений NTI террористы распыляют в мае 2022 г крайне заразный вирус на железнодорожном вокзале вымышленной Бринии в день национального праздника. И пошла зараза по миру! Источником нынешней реальной вспышки, по мнению советника ВОЗ Дэвида Хеймана, могли стать масштабные секс-вечеринки. Они и были. 80 тысяч «голубых», «розовых» и прочих трансгендеров славно порезвились 5-15 мая на грандиозном гей- параде на испанском острове Гран-Канария. И развезли заразу по цивилизованному миру. Как и участники ЛГБТ- фестиваля в Антверпене, посетители знаменитой гей-сауны под Мадридом…

В этих местах «голубых игрищ» кто-то мог специально распространить лабораторный вирус обезьяньей оспы.

Фантастика? Отнюдь. Раскроем научную монографию «Биологическая война» известного российского микробиолога Михаила Супотницкого, полковника медицинской службы запаса. «С целью поражения людей наиболее вероятно применение вирусов натуральной оспы и оспы обезьян посредством использования линейных и многоточечных источников аэрозоля, и диверсионными (террористическими) методами.»

Не нагнетай, журналист, наверняка скажет иной просвещенный читатель. Биологическое оружие давным-давно запрещено!

Действительно, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении вступила в силу 26 марта 1975 г. США и СССР ее ратифицировали. Но в 2001 году Штаты демонстративно отказались принимать Протокол к Конвенции, предусматривающий механизмы взаимного контроля. И никакой ВОЗ, ООН не может проверить, чем на самом деле занимаются в секретных биолабораториях Пентагона в той же Нигерии, на Украине.

СЛЕД ПЕНТАГОНА

А теперь внимательно присмотримся к организатору странных учений с вирусом обезьяньей оспы, обернувшихся реальной вспышкой в строго запланированный срок. «Инициатива по ядерной угрозе» (NTI) – это вам не любительская шарашкина контора. Серьезная структура, официально занимающаяся снижением ядерных и биологических угроз человечеству.

Медиамагнат –миллиардер Тед Тернер создал ее в 2001 г на пару с бывшим сенатором Сэмом Нанном, возглавлявшим ранее влиятельный Сенатский комитет по вооруженным силам. Сэм считается одним из ведущих экспертов США по вопросам национальной безопасности и внешней политики. К созданию NTI приложили руки бывшие госсекретари США Джордж Шульц, Генри Киссинджер, бывший министр обороны Уильям Пери. "Четыре всадника ядерного апокалипсиса», как называли их и Нанна на Западе. Штаб-квартира NTI - в Вашингтоне. Президент - Эрнест Мониз, бывший министр энергетики США при Обаме. В советниках ходит один из богатейших людей планеты Уоррен Баффет. В Совете директоров сплошь влиятельные персоны, типа генерала Юджина Хабигера, бывшего шефа Стратегического командования Вооружённых сил США.

Учения 2021 г с оспой обезьян разрабатывали и планировали сотрудник Белого дома доктор Эндрю Хеббелер и доктор Хайме М. Ясиф, бывший советник Пентагона.

Среди организаторов – доктор Майкл Брайан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, возглавлявший группу по борьбе с реальной пандемией COVID-19. Так что явно лукавит глава ВОЗ Гебрейесус, будто бы обезьянья оспа внезапно появилась в мае во многих странах. Все-то он знал от подчиненного. Сам Брайан заявил на днях, дескать, причина участившихся в мире вспышек болезней, подобных оспе обезьян - изменение климата, ведущее к засухе. «Животные и люди в поисках пищи меняют свое поведение. В результате характерные для животных болезни передаются людям.»

Неужто и в самом деле сотни респектабельных западных гомосексуалистов в мае резко изменили свое поведение из-за питания и заразились? Или их дистанционно покусали больные африканские крысы, белки, обезьяны? Очередное лукавство ВОЗ.

Любопытная деталь. Сопредседатель NTI Сэм Нанн по партийной линии – демократ. Но здоровый консерватор по части семейных ценностей. Возглавляя сенатскую комиссию по вооруженным силам, он блокировал в 90-е предложение президента-демократа Клинтона разрешить открытым геям, бисексуалам, лесбиянкам служить в армии. Такое разрешение дал в 2011 г Обама, когда Нанна уже не было в Сенате. Трамп отменил закон Обамы. Но Байден вернул открытых ЛГБТ в американскую армию. Наверняка в Пентагоне и сейчас есть влиятельные люди, которые, подобно Нанну, не хотят видеть в армии открытых представителей ЛГБТ. Они вполне могли дать команду сгенерировать в секретных лабораториях той же Нигерии или Украины штамм обезьяньей оспы, поражающий преимущественно геев.

Все идет по плану NTI?

ВАКЦИНА ОТ ПОБЕЖДЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Одно из условий учений NTI по борьбе с биологическими угрозами – вирус оспы обезьян устойчив к имеющимся вакцинам!

Специальной вакцины конкретно против этого вируса реально нет. Считается, что привычные вакцины от черной оспы на 85% эффективны и от обезьяньей.

В 1980 г ВОЗ официально объявила черную оспу побежденной. Массовую антиоспенную вакцинацию в СССР, США, других странах прекратили. Штаммы страшного вируса в лабораториях уничтожили, от греха подальше. Официально коллекции черной оспы хранятся теперь только в двух местах: в Centers for Disease Control and Prevention (Атланта, США) и в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.

Спи спокойно, планета?

Однако в 2007 г в Штатах лицензировали новую вакцину против уже побежденной оспы - ACAM2000. В 2018 датская фирма Bavarian Nordic по заказу США создала первую в мире вакцину Jynneos против черной и обезьяньей оспы. В том же году был зарегистрирован первый в мире препарат против черной и обезьяньей оспы тековиримат американской фармфирмы SIGA Technologies. В 2021 г за океаном появился препарат бринцидофовир.

Выходит, США готовились к подобной вспышке оспы обезьян? А даже провели учения по борьбе с нею.

В мае, когда началась реальная вспышка, грозящая перейти в пандемию, США заказали 13 миллионов доз вакцины Jynneos. А Пентагон – большую партию тековиримата.

Между прочим, ВОЗ не знает, сколько прежних вакцин от черной оспы осталось на планете. И просит государства присылать информацию о запасах.

…По мне, так лучше пусть нам и дальше пудрят мозги туманными пророчествами Бабы Ванги, от которых ни холодно, ни жарко, чем проводят такие «учения», оборачивающиеся реальными болезнями.