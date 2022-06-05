«Минимальную пенсию уже получаете?»: Как Мариуполь встраивается в единую Россию

Актер Евгений Миронов и секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак во время посещения Республиканской детской клинической больницы. Фото: Николай Тришин/ТАСС

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вновь приехал в ДНР, где активисты партии оказывают помощь людям.

И сходу отправился в больницу, к эвакуированным из Мариуполя детям. Этого подростка ранил украинский снайпер, а на соседней койке — мальчик с тяжелой формой ДЦП. Почти три месяца он сидел с мамой в подвале, без лекарств.

- Он всегда живой, подвижный был, но сейчас не могу даже обнять — кричит от боли, - поясняет его мама. - Врачи говорят - это последствия стресса и переохлаждения.

Дальнейшее восстановление он продолжит в одном из хосписов Подмосковья, и Турчак вместе худруком Театра наций Евгением Мироновым (он приехал на Донбасс с гуманитарной миссией «Единой России», чтобы поддержать людей) интересуются — что еще можно сделать. Мама просит коляску.

- Мы привезем вам коляску, - обещает Турчак и чуть позже рассказывает, что сегодня в Донбассе работают уже 250 волонтеров-медиков из России: взяли отпуска за свой счет и приехали помогать. В их числе — глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, врач по образованию, он с первых дней оказывает здесь медпомощь и организует работу врачей-добровольцев из России.

А в Мариуполе открыты гуманитарные центры партии, в которые приходят по 9 тысяч человек в день. Тут можно не только получить запас продуктов и воды (водоснабжение пока не восстановлено, а на улице жара в 30 градусов), но и написать заявление на пенсию и даже устроиться на работу (пока, правда, по разбору завалов).

- Здесь же работают представители Следственного комитета, которым можно подать заявление о преступлениях украинских боевиков, - говорит координатор гуманитарных центров «ЕР» в Мариуполе, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, показывая самый большой из них, в торговом центре. - Здесь работает центр занятости, здесь можно подобрать себе одежду, есть детская игровая комната. По сути — это большой гуманитарный многофункциональный центр. Отсюда наши волонтеры еще и развозят продуктовые наборы тем людям, которые не могут сами придти и получить, пожилым и инвалидам.

- Как себя чувствуете? - интересуется Турчак, заехав к старейшему жителю Мариуполя, ветерану Степану Васильевичу Волошину, недавно ему исполнилось 104 года. Квартира, в которой он живет, также пострадала, но новые окна волонтёры уже вставили, чему Степан Васильевич рад.

- Минимальную пенсию уже получаете? - снова спрашивают у него.

- Нет...

- Берём шефство, - говорит Турчак помощникам и поясняет: боевики уходили в своем фирменном украинском стиле — уничтожали все документы. - Все базы пенсионного фонда порушены, сжигали пенсионные дела. Сейчас задача - восстановить данные по каждому пенсионеру. И жизнь в городе.

А она возвращается в Мариуполь прямо на глазах. На территории одной из уже введенных в строй школ в День защиты детей стартовало юношеское первенство по футболу, которое символично назвали Кубком Мира. А чуть ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве городов. «Северная столица» будет помогать восстанавливать город, первые специалисты с техникой и материалами прибудут сюда уже в середине июня. В соседнем же поселке Мангуш в это время актеры московского Театра наций дали два представления для самых юных зрителей.

- Очень хочется, чтобы дети улыбались, чтобы они как можно быстрее забыли про тот ужас, который им пришлось испытать, - рассказал худрук театра Евгений Миронов.

А Турчак собирается дальше, уже в Херсон, где «Единая Россия» также открыла гуманитарный центр. За полтора дня работы за помощью в него обратились более 500 человек. Примерно половина из них интересовалась, как получить российские паспорта.

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