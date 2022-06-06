Разъезды блудных сыновей, щирый украинец Невзоров, чертовская благодарность, "Вином и злобой упоенны, идут литовцы вдохновенны", омбудсманша и маркиз де Сад.

Невзоров не довольствуясь приобретенным им недавно израильским паспортом параллельно подал прошение о выдаче ему документа украинского Фото: Олег ЗОЛОТО

В давнем 1969 г. была сложена ностальгическая песня об эмигранте-поручике и о том, как "Через Праги и Вены Гонит Родина блудных своих сыновей".

Хотя в Праге и сейчас богато блудных сыновей, в целом логистика возгонки поменялась. А. Б. Чубайс, например, прослышав, что "Лимассол считается самым веселым и космополитичным городом Кипра", отправился из Святой Земли туда – предаваться веселому космополитизму.

Основатель партии "Яблоко" Г. А. Явлинский избрал совсем сложный маршрут "Москва – Дубай – Лондон". Конечно, в связи с войной и санкциями авиасообщение в Старом Свете вообще причудливо и довольно неудобно. Тут удивительно другое: демократический ветеран, разменявший восьмой десяток, предпринял такое утомительное путешествие, чтобы всего через две недели, как он уверяет, пуститься в обратный путь, снова преодолевая дорожные тяготы. Бодрость удивительная.

Ну а Самым таинственным оказался бывший российский премьер (2000 – 2004 гг.) М. М. Касьянов. На этой неделе отбыл на чужбину и он, не сообщив, однако, даже и намеком пункт своего назначения. Был экс-премьер – и нету экс-премьера.

Самую же сложную эволюцию проделал конелюбивый А. Г. Невзоров. Не довольствуясь приобретенным им недавно израильским паспортом, и рассудив, что паспортов много не бывает, он параллельно подал прошение о выдаче ему документа украинского. А В. А. Зеленский прошение немедля удовлетворил.

Новый украинец объяснил свою оптацию: "Встать рядом с тем. кого расстреливают, не всегда комфортно. Каждый сам делает свой выбор. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место". Как говорил Е. К. Лигачев, "Чертовски хочется поработать".

Правда, Егор Кузьмич оказался верен своему слову и немедля отправился по заданию партии и правительства поднимать сельское хозяйство. Тогда как А. Г. Невзоров встал в шеренгу расстреливаемых украинцев, не покидая Израиля. То есть виртуальным образом занял место среди измученных, отчаявшихся, окровавленных людей Украины.

Но не все окровавленные люди с радостью приняли нового товарища. Бывший (при Порошенко) директор Института национальной памяти, а ныне депутат Рады В. М. Вятрович подверг критике людей, которые "до сих пор любят Россию", а поэтому "ищут хороших русских среди Невзоровых".

С экс-памятником Вятровичем отчасти можно согласиться. Искать хороших русских среди демонических людей, подобных Александру Глебовичу, довольно бессмысленно.

А для полной гармонии конелюбу теперь надо вписаться в латвийское гражданство. Нынешние власти республики высоко оценят невзоровские телепрограммы 1991 г., повествующие о борьбе сохранившего верность Союзу Рижского ОМОНа с латвийскими националистами – "Эти ребята легко берут в плен генералов. По городу ОМОН передвигается только так: задняя дверь УАЗа нараспашку, в нее выставлен ствол пулемета. В окна – стволы автоматов. В штабе – пулеметные гнезда, мешки с песком, пулеметы на крышах и в окнах" – и немедленно выдадут ему латвийский паспорт, навечно зачислив в списки ваффен СС.

Хотя борьба прибалтийских народов за свободу порой приводит к досадным недоразумениям. В шведском королевстве, которое издавна есть дружбы народов надежный оплот, группа литовских гастарбайтеров отлынивала от работы, вместо того предаваясь необузданному пьянству. Под воздействием вина они решили внести свой вклад в борьбу украинского народа, для чего договорились поехать на выходные в Стокгольм и там устроить избиение русских. Все вроде шло по задуманному – "Вином и злобой упоенны, идут литовцы вдохновенны", -- но случилась незадача. От недостаточного знания восточнославянских языков они нанесли побои не русским, а накостыляли как раз украинцам, попавшимся им на пути. После чего полиция проявила похвальную оперативность, и литовцы были срочно депортированы из королевства.

А вообще в справедливом деле борьбы не следует забывать завет князя Талейрана "Surtout, messieurs, pas de zèle" – "Главное, господа, поменьше усердия". Этот завет не исполняла украинская уполномоченная по правам человека Л. Л. Денисова, с каким-то диким упоением сообщавшая о половом неистовстве российских военнослужащих, которые совокуплялись – причем в извращенной форме -- со всем, что движется. От младенцев до старцев, причем обоего пола. Также и домашняя живность пала жертвой солдатской распущенности.

Омбудсманша скорее всего вдохновлялась книгой маркиза де Сада "120 дней Содома", которую тот написал в 1785 г., сидя в Бастилии. Герои знаменитого романа отличались не меньшей развращенностью, чем российские военнослужащие 2022 г. Единственное отличие в том, что маркиз описывал неистовство нотаблей (герцог, епископ, председатель суда и откупщик), а омбудсманша – неистовство рядовых, сержантов и прапорщиков.

Омбудсманша скорее всего вдохновлялась книгой маркиза де Сада "120 дней Содома" Фото: ТАСС

Однако, рассказываемые ею истории утомили депутатов Верховной Рады, и Денисова была уволена из уполномоченных. Впрочем, времена теперь гуманные, и в крепость ее не заточили.

Но это на Украине, а например в Удмуртии гуманизмом и не пахнет. Московский художник-авангардист и педагог-новатор И. И. Фарбер, прежде удивлявший поселян в тверской деревне Мошенка своей прогрессивной педагогикой, а затем посаженный в тюрьму за финансовую неаккуратность при строительстве сельского дома культуры, выйдя на свободу, перебрался в удмуртский поселок Игра. Там он в знак протеста против кампании на Украине закидал райвоенкомат бутылками с зажигательной смесью и был арестован. Давая показания, Фарбер признался в поджоге и заявил, что сделал это, чтобы "узнать, на что он способен".

С гуманистической точки зрения художник-пацифист и пламенный (во всех смыслах) борец за мир узнал свои способности, так что вопрос исчерпан. Но удмуртские судейские были другого мнения и подвергли его заточению в СИЗО.