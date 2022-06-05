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Общество5 июня 2022 11:10

Как водителей подставляют по дороге на юг, из-за чего миру грозит голод и кто кормит Бари Алибасов сейчас

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
Источник:kp.ru
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Как Хрущев сам заложил бомбу, которая сейчас рванула на Украине (слушать)

2 место. Развод века: как судились Джонни Депп и Эмбер Хёрд (слушать)

3 место. Георгий Бовт: Военные конфликты – это главная причина голода, а не недопроизводство продовольствия (слушать)

4 место. Чем опасны американские реактивные системы HIMARS (слушать)

5 место. Бари Алибасов: Меня до сих пор поит и кормит группа «На-На» (слушать)

6 место. Петр Первый. Секрет шведских побед. (слушать)

7 место. Прозрел? Почему Евгений Миронов перестал критиковать действия российской власти и поехал в Мариуполь (слушать)

8 место. Топ новых подстав отдыхающих: «пьяный» квас, знаки ограничения скорости и неоплаченные штрафы (слушать)

9 место. Домик в деревне теперь можно купить в ипотеку (слушать)

10 место. Леонид Слуцкий: Я готов, что меня будут сравнивать с Жириновским (слушать)

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