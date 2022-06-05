«Миллиарды жертвуем впустую»: экс-президент Польши предложил распустить Евросоюз из-за разочарования

Лех Валенса ошарашил в субботу европейский политикум удивительным заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожалуй, самый известный в мире польский политик - бывший лидер оппозиционного профсоюза «Солидарность», сокрушившего в 80-е годы социалистический строй в стране, а затем президент Польши в течение пяти лет, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса ошарашил в субботу европейский политикум удивительным заявлением. В интервью порталу Interia он предложил Евросоюзу объявить о своем самороспуске и... тут же создать новое сообщество, основой которого будут Германия и Франция. Но путь туда должен быть заказан для Польши и Венгрии.

Ну с Будапештом понятно - венгерский премьер Виктор Орбан демонстративно пошел против течения в вопросе об антироссийских санкциях, категорически отказавшись их поддерживать, да еще и заблокировал военные поставки на Украину через территорию Венгрии. Но за что же 78-летний польский ветеран так осерчал на родную страну?

Оказалось, что Валенса не доволен тем, как Варшава ведет себя с брюссельским начальством ЕС. «Это простая мысль: если бы мы хотели вступить в новый союз, помимо прав мы должны были бы принять и обязательства, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись»», - кипятится экс-президент. Под «выходками» он понимает острый конфликт, вспыхнувший между Брюсселем и Варшавой.

Дело в том, что Еврокомиссия разработала для членов Евросоюза план восстановления после пандемии. Польше светило получить более 35 миллиардов евро в виде грантов и займов. Но денежный поток так и не пролился. Мало того, в конце прошлого года Брюссель выписал польскому правительству штраф - из обещанной суммы каждый день отнимали по миллиону евро! К настоящему моменту выскребли уже 160 миллиончиков. Причина - Польша приняла законодательство, по которому работа судей в стране фактически контролируется властями. В ЕС сочли, что это может создать угрозу для их беспристрастности. Но в Варшаве уперлись и на попятную идти не желают.

«Ведь эти деньги все равно растратят и украдут. Без верховенства закона нет смысла жертвовать миллиарды евро впустую», - негодует Валенса.

Эксперты склонны двояко толковать эскапады престарелого политика. Большинство считают, что такая честность, может, и похвальна, но совершенно не учитывает текущий момент. Кто на Западе сейчас будет наказывать Польшу за какие-то притеснения судей, когда она взяла на себя роль форпоста в поддержке Киева! Даже если кому-то в Европе захочется быть чересчур принципиальным в отношениях с Варшавой, ему быстро обрежут крылышки из Вашингтона.

Но есть и другая точка зрения. Например, польский эксперт и журналист Конрад Ренкас полагает, что Валенса озвучивает новаторскую задумку англосаксов - формирование на территории Евросоюза неподконтрольных ему образований - польско-прибалтийского (с последующим втягиванием в него Западной Украины) или, скажем, румыно-молдавского. Эти новые «унии», оставаясь в НАТО, в случае необходимости смогут выполнить любой русофобский приказ из Вашингтона и Лондона, не заморачиваясь интересами ЕС.

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