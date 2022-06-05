Центр реабилитации для нахальных пингвинов создали в Новой Зеландии

Дерзкие, нахальные, крикливые, выносливые и злобные – так характеризуют желтоглазых пингвинов хойхо. Фото: Shutterstock

Дерзкие, нахальные, крикливые, выносливые и злобные – так характеризуют желтоглазых пингвинов хойхо, которые проживают на материковой части Новой Зеландии. По оценкам специалистов, сегодня этот вид птиц находится на грани исчезновения: в дикой природе осталось не более трех тысяч взрослых особей.

«Они не такие милые и приятные, как кажутся. Они могут дать вам очень сильную пощечину. И за последние 10 лет мы потеряли около трех четвертей населения пингвинов», — рассказал CNN Джейсон ван Зантен, менеджер по сохранению Penguin Place.

Этому способствовал целый ряд проблем. Главная – голод. Из-за коммерческого рыболовства значительно уменьшилось количество доступной мелкой рыбы и кальмаров, которыми питаются пингвины. Вторая – экологическая: цветение токсичных водорослей, загрязнение воды, повышение температуры также способствует сокращению популяции. И третья проблема – болезни. На хойко постоянно нападают хищники (млекопитающие, в том числе собаки и горностаи, акулы и барракуды) и травмируют их. Кроме того, они страдают от птичьей малярии и дерматита, которые в больнице лечат антибиотиками. А недавно появилась еще одна новая, неизвестная болезнь, поражающая цыплят хойхо - предварительно называемая «красными легкими», вызывает проблемы с дыханием.

Чтобы сохранить этот вид птиц на острове Отаго открыли реабилитационный центр Penguin Place. Там Хойхо содержат в небольших вольерах из камней, деревянных блоков и укрытий. Сюда, как правило, пингвины попадают на две недели. Около 80% поступающих имеют дефицит веса. Поэтому пациентам предлагают усиленное двухразовое питание, отдых и обязательно ветеринарный осмотр. После программы реабилитации большинство птиц переезжают в местный заповедник, где они могут спариваться и гнездиться. По словам ван Зантен, «чем больше они находятся в дикой природе, тем лучше для них». Мужчина надеется, что вид все-таки выжить. Более 100% птиц, которые попадающих в Penguin Place, выпускаются обратно в дикую природу.