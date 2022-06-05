Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко принял участие в форуме молодых врачей в Калужской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко стал участником Всероссийского медицинского студенческого форума. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

В Калужской области завершил работу VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени». В течение трёх дней начинающие врачи и фармацевты делились опытом в сфере студенческого самоуправления и разрабатывали инновационные проекты, направленные на повышение качества российской медицины. Свои идеи молодые медики представили министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Глава Минздрава РФ 5 мая приехал в этнографический парк-музей «Этномир», на территории которого проходил форум, чтобы принять участие в итоговом пленарном заседании. Вместе с министром итоги работы форума подвели губернатор Калужской области Владислав Шапша и руководитель АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина. Участниками заседания также стали ведущие медицинские эксперты России: директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, главный внештатный специалист кардиолог-аритмолог Минздрава России Елена Голухова, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена и главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор региона Владислав Шапша на итоговом заседании встретились с молодыми медиками и фармацевтами. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Во время форума молодые медики принимали участие в мастер-классах, семинарах, деловых играх, проходили тренинги на VR-тренажерах. Программа форума состояла из трех основных треков - «Молодёжная политика», «Профессионализм», «Наука и инновации». По их итогам на пленарном заседании были представлены три лучших проекта – по одному от каждого трека. В рамках всех проектов студенты предложили свои инициативы по улучшению отечественного здравоохранения.

Губернатор Владислав Шапша выразил надежду, что многие из участников форума выберут Калужскую область своим местом работы.

- Вас вроде бы так много. Но вы прекрасно знаете, что в российских регионах есть гораздо больше рабочих мест для вас, - отметил Владислав Шапша. - Огромная задача для каждого губернатора – суметь обучить и заинтересовать, привлечь к себе молодых врачей, которые будут спасать жизни людей. Мы очень рассчитываем, что вы будете работать по выбранной специальности.

В течение трех дней будущие врачи отрабатывали практические навыки в разных клинических ситуациях: оказывали первую помощь и ставили диагноз. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Одной из главных тем форума стали инновации в сфере здравоохранения. Новые технологии в медицине активно развиваются, и задача современных врачей – уметь пользоваться всеми преимуществами, которые они дают.

- Мы не переходим на использование компьютеров, мы не используем просто те или иные программные продукты, мы переходим в формат цифровой трансформации. Это принципиальное различие, потому что, когда мы находимся в режиме цифровой трансформации, мы перестраиваем процессы, - подчеркнул Михаил Мурашко.

При этом первостепенными для врачей должны оставаться качество и доступность здравоохранения и готовность предоставить пациентам все необходимые медицинские услуги. Михаил Мурашко напомнил, что медицина сегодня является одним из важнейших приоритетов государственной политики.

- Доступность и качество медицинской помощи является ключевой составляющей, - напомнил глава Минздрава.

Министр особо отметил актуальность и практическую направленность прошедшего в Калуге форума. Михаил Мурашко подчеркнул, что медицина – это отрасль, в которой «достаточно активно идёт обмен знаниями», и в наши дни она требует от профессионалов опыта не только в медицине, но и в сопряженных с ней науках - химии, физике, экономике.

Михаил Мурашко и Владислав Шапша посетили симуляционную площадку, где молодые медики отрабатывали практические навыки в разных клинических ситуациях. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Михаил Мурашко и Владислав Шапша также посетили симуляционную площадку, где молодые медики отрабатывали практические навыки в разных клинических ситуациях. Будущие врачи демонстрировали свое умение оказывать первую помощь, учились ставить диагноз и назначать необходимое лечение.

Напомним, студенческий форум открылся в Калужской области 3 июня. Его участниками стали студенты, молодые врачи и фармацевты из 84 вузов и научных организаций со всей страны. На форум приехали более 400 участников из разных регионов России.