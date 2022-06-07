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Звезды7 июня 2022 4:00

Дарья Донцова: В больнице вы не будете читать «Смерть Ивана Ильича». Вы возьмете Донцову

Одной из самых популярных российских писательниц исполняется 70 лет
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Писательница Дарья Донцова.

Писательница Дарья Донцова.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На сайте нашей газеты было опубликовано множество материалов о Дарье Донцовой, и каждый собирал сотни комментариев. Причем разновидностей у этих комментариев было в основном две. Первая: «Да кто это читает и зачем вы вообще пишете о таком мусоре?» И вторая: «А я читала, мне понравилось, и, знаете, настроение поднялось».

Вопрос «Кто это читает?» - прямо скажем, странный. Судя по официальным рейтингам Книжной палаты, Агриппину Аркадьевну Донцову читает вся Россия. На протяжении многих лет она была самым издаваемым в стране автором, и лишь с огромным трудом в какой-то момент ее обошел Стивен Кинг. В этом смысле она - победительница, которую не судят. Именно Донцова поняла, чего ждет широкая читательская аудитория в России, и начала поставлять легкие иронические детективы в колоссальных, немыслимых количествах. Таких, что с самого начала пошли разговоры о «литературных неграх». Но ни одного доказательства того, что Донцова пользовалась их услугами, не существует: наоборот, беллетристка всегда готова предъявить десятки рукописей, написанных ее собственным почерком (она работает по старинке, с компьютером совсем не дружит).

Что касается «мусора» - все чаще кажется, что срабатывает отвращение к «легкой литературе», прививавшееся советской публике на протяжении десятилетий. Признаваться в симпатиях к детективам или фантастике приличный человек мог только с извиняющейся улыбкой и после множества словесных реверансов. Неловко же: еще не весь дневник Толстого прочитан, а он тратит время на беллетристику, которая никак не помогает духовно расти и никак нравственно не обогащает. Вот такая маленькая, чуть-чуть позорная слабость. Даже сейчас некоторым требуется смелость, чтобы в книжном магазине взять и купить книгу Донцовой - словно это что-то неприличное, недостойное высокого звания интеллигента. Не стоит и говорить о том, насколько это, в сущности, комично.

Ну, а в откликах типа «мне понравилось и даже помогло», видимо, и состоит смысл жизни Агриппины Аркадьевны. У нее никогда не было претензий на то, чтобы совершить духовный переворот в мозгах своих читателей. Все, чего она хотела - их развлечь. Свои первые романы она написала в конце 90-х - не стоит напоминать, каковы тогда были условия жизни у большинства граждан Российской Федерации. Сама Донцова к тому моменту дополнительно перенесла несколько операций по поводу рака груди (и, к счастью, выкарабкалась).

Никто не скажет о ее романах лучше, чем она сама: «Это мой способ помочь людям. Лежа в палате реанимации 62-й онкологической больницы после четырех операций, вы не захотите читать гениальную повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича». Потому что вы сами думаете, что вот-вот умрете. Скорее вы будете читать Донцову, которая пишет: «Когда перед тобой закрывается дверь, то открывается форточка. А если и форточка закрыта - пролезь под дверь и выживешь». Вы будете это читать, смеяться и забывать обо всем, что с вами происходит. Для того я и пишу - чтобы людям было лучше, веселее, спокойнее».

Чисто по-человечески - она очень обаятельная женщина, делать (и даже расшифровывать!) интервью с ней - одно удовольствие. Она прекрасно говорит и смешно шутит. Даже на «Вопрос дня» в «КП» лучшие, самые легкие и изящные ответы обычно давала именно она. Собственно, сохранения этой легкости ей и хочется пожелать. И вспомнить несколько цитат, которые в разные годы публиковались на страницах нашей газеты.

ОБ ОПАСНОСТЯХ, ИСХОДЯЩИХ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

- Как-то в супермаркете на меня наехал дядечка с тележкой, задавил меня в угол (я, правда, была с шофером) и стал говорить, что сейчас мне будет плохо. Я вижу, у него губа трясется. Я говорю: «Хоть расскажи, почему ты меня собрался бить». Оказалось, от него ушла жена, а на прощание сложила мои книжки стопкой на столе и оставила записку: «Почитай. Можно жить счастливо и не с тобой!» И я получилась виноватой в том, что она ушла. Я взяла дядечку под руку, мы с ним пошли в кафе и там полтора часа разговаривали… Но в основном ко мне подходят с другим – чтобы взять автограф, сделать селфи, поблагодарить за книжку. Чаще всего подходят со словами «У меня онкология». У меня очень много таких «крестниц», которых я довела до операции, помогла пройти через «химию», поддерживала, разговаривая с ними по телефону, и в результате помогла выздороветь.

О СВОЕМ НАСТОЯЩЕМ ИМЕНИ

- Я 1952 года рождения. В школе, в моем классе были одни Светланы. А имя Агриппина – это было что-то типа: Пафнутия Велизарьевна. Всю мою жизнь люди пытались его как-то преобразовать. Аргентина Аркадьевна, Антарктида Аркадьевна - как меня только ни называли. Однажды я приехала в ветеринарную клинику со своей собакой. И врач говорит: «Будем заполнять карточку болезни. Имя?» Я говорю: «Агриппина». Он говорит: «Да не собачья кличка, а ваше имя!»

Дарьей я хотела быть еще в детстве. В 12 лет прочитала «Хождение по мукам» Алексея Толстого, сразу влюбилась в Рощина, и очень захотелось быть Дарьей. Я так понимаю, я себя поставила на место этой героини «Хождения по мукам». А потом это имя красиво встало на обложку книги…

О СВОЕНРАВНЫХ ГЕРОЯХ

- Я никогда не знаю, чем закончится книга. Меня спрашивают: «Вы составляете план романа?» Да, я продумываю сюжет, да, у меня есть в голове готовая идея. Я начинаю писать, зная, что убийца - бабушка. И на третьей странице рукописи эта гадкая бабушка попадает под трамвай. Все у меня летит не пойми куда, я пытаюсь все восстановить, бабушку привозят в больницу и оживляют. Ну, отрезало ей голову - пришивают назад. Но через пять минут бабушка вываливается из окна. И тогда я окончательно понимаю, что справиться с ней я не способна. Наверное, это звучит как какой-то бред, но не писатель управляет рукописью, а рукопись - писателем. И, наверное, мне гораздо интереснее писать, чем людям потом читать. Читатель может пролистать книгу, а я не могу.

Когда пишешь книгу, ты в ней сидишь, ты находишься внутри нее, и то, что там происходит, становится для тебя реальностью. Например, Даша Васильева чудовищно богата. Для нее нет разницы, какие продукты покупать, она не считает копейки. И если во время написания книги про Дашу Васильеву я иду в магазин, отдаю кошелек сопровождающему - или кому-то из членов семьи, или, допустим, шоферу. Какому-то разумному и ответственному человеку. Моя кредитная карточка не в моих руках, потому что я понимаю, что могу потратить кучу денег.

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КультураКультура: литератураДарья Донцова: досье KP.RU