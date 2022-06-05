Герои спецоперации «Z»: сержант Губарь вывел экипаж боевой машины из-под обстрела

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Они проявили образцовую боевую выучку и заслужили государственные награды.

Воины сегодня уверенно делают свою работу: ведут в смертельной игре с противником, как тому учились в «Армейских международных играх», «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Снайперском рубеже» и «Мастерах артиллерийского огня».

Воины не только предотвратили нападение киевского режима на Донбасс этой весной, но и продолжают защищать граждан Украины, чье руководство продало управление страной авантюристам из Великобритании и США. За последние 30 лет эти западные страны нашпиговали украинские города националистический литературой, биологическими лабораториями, синтетическими наркотиками, оружием, а теперь еще сдобрили все это своими наемниками.

«Где меньше войска, там больше храбрых», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А солдатам советовал так: «Делай на войне то, что противник почитает за невозможное». Великий военный теоретик не проиграл ни одного сражения, а своих солдат берег и обращался к ним по именам. А еще помнил все их подвиги.

В КОПИЛКЕ «ТОЧКИ-У» И «БАЙРАКТАРЫ»

Старший лейтенант Артем Иванов

Старший лейтенант Артем Иванов. Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Артем Иванов с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях, сопряженных с риском для жизни, лично руководил работой зенитного ракетного расчета при отражении ударов воздушного противника. Позиции батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, подверглись атаке украинских националистов. Желая снизить атакующий потенциал наших войск, националисты предприняли попытку поразить критически важные объекты с помощью ударных беспилотников и оперативно-тактических ракет «Точка-У». Оперативно оценив ситуацию, Артем немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника. Выполняя задачу по уничтожению воздушных целей противника расчет под командованием старшего лейтенанта Иванова уничтожил оперативно-тактическую ракету «Точка-У», и 2 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар тб2». Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Артема Иванова, а также высокий профессионализм его подчиненных сохранили жизни боевых товарищей и не допустили нанесения ударов по живой силе и технике прикрываемых подразделений, что позволило российских военнослужащим перейти в контрнаступление и разгромить наступающего противника».

ОЖИВИЛ БОЕВУЮ МАШИНУ НА ПОЛЕ БОЯ

Старший прапорщик Александр Абрамов

Старший прапорщик Александр Абрамов. Фото: Минобороны РФ

«Старший прапорщик Александр Абрамов с начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, действуя в составе ремонтно-эвакуационной группы десантно-штурмового полка, выполнял задачи по эвакуации поврежденной военной и специальной техники во временный пункт сбора и ее ремонту. Полк, продвигаясь вглубь обороны противника, вел ожесточенные бои с украинскими националистами. Обороняясь, украинские боевики вели ответный минометный огонь по российским десантникам.

После очередного вражеского залпа боевая машина десанта под командованием старшего прапорщика Абрамова была повреждена. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, в тяжелых условиях боя старший прапорщик Абрамов в короткие сроки сумел устранить все неисправности и вывести экипаж боевой машины из-под вражеского обстрела. Затем Александр принял решение вернуться в зону боестолкновения с целью эвакуации других поврежденных боевых машин. На поле боя старший прапорщик Абрамов обнаружил БМД с неисправным поворотным механизмом башни, наводчик которой получил контузию от разорвавшегося рядом боеприпаса и находился без сознания. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность башни, после чего огнем из этой же башни уничтожил более 10 единиц живой силы противника».

ВЫВЕЛ ЭКИПАЖ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Сержант Николай Губарь

Сержант Николай Губарь. Фото: Минобороны РФ

«Десантно-штурмовая рота, в составе которой действовал сержант Николай Губарь, вела наступательные действия на районы, подконтрольные украинским националистам. В ответного минометного огня противника по позициям парашютно-десантной боевая машина десанта сержанта Губаря получила повреждения и загорелась. В тяжелых условиях боя командир экипажа проявил хладнокровие и высокие профессиональные качества, оценил обстановку, организовал круговую оборону и совместно с наводчиком-оператором эвакуировал раненого механика-водителя, не мог самостоятельно покинуть горящую БМД.

В ходе боя экипаж Николая Губаря оказался отрезанным от основных сил российских подразделений. Продвигаясь к своим, экипаж, возглавляемый сержантом Губарем, наткнулся на формирование националистических сил. Находясь под интенсивным обстрелом из стрелкового оружия и гранатометов, российские десантники умело маневрировали и точным огнем уничтожали националистов. Благодаря личному мужеству и грамотным действиям сержанта Губаря, личному составу удалось вернуться к основным силам десантно-штурмового батальона, уничтожив большое количество националистов».

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