Анекдоты: Израильские археологи обнаружили скрижаль с одиннадцатой заповедью: «Не спорь с мамой!»

- Ну вот не сдам я ЕГЭ, и что дальше?
- А дальше - метлу в руки и ты дизайнер по ландшафту!
* * *
Купила модные джинсы с дыркой на коленке. Теперь, надевая, каждый раз попадаю в дырку ногой и делаю их еще моднее.
* * *
Не доверяю я автосервису, где на стенах нет календарей с голыми женщинами…
* * *
- Рабинович, если бы у вас был миллион, на что бы вы его потратили?
- А почему тратить, почему сразу тратить?!
* * *
Взрослая жизнь - это смотреть весь день на экран среднего размера, чтобы вечером прийти домой и вознаградить себя просмотром экрана большого размера, периодически отвлекаясь на экран маленького размера.
* * *
Детство - это когда кот старше тебя.
* * *
Я понял, что в моем финансовом положении есть только один плюс: когда я кидаю джинсы в стирку, можно не бояться, что в карманах остались купюры.
* * *
Навстречу Колобку попадается глобус. Колобок:
- Братан! Какие наколки!
* * *
Запись учителя в школьном дневнике Дарьи Донцовой:
«Ваша дочь подготовила доклад по биологии. Читаю уже третью неделю. Надеюсь, что убийца не зебра».
* * *
Веду двойную жизнь, чтобы хоть одна удалась.
* * *
Женщина-водитель после столкновения с другой машиной говорит:
- Это моя вина!
- Нет, мадам, - галантно говорит водитель второй машины. - Это целиком моя вина. Я видел, что за рулем вашей машины женщина, и легко мог свернуть в кювет и подождать, пока вы проедете.
* * *
Иногда я вспоминаю своих одноклассников. Понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе, и слезы наворачиваются на глаза... От счастья.
* * *
- Ничего я не толстая! Мне Саша говорит, что у меня идеальная фигура.
- Оля, он математик, для него идеальная фигура - шар.
* * *
Папа Карло и Буратино:
- Сынок, ты же хотел зверюшку, ты что, не рад подарку?
- Я хотел щенка…
- Ну, не все дети получают именно то, что хотели!
- Но этот бобер как-то странно на меня смотрит…
* * *
- Пишут и пишут в этом интернете что попало. Головой не думают, за слова не отвечают. Как мне все это надоело! Пойду мусор вынесу и посуду помою.
- Я тебя в последний раз спрашиваю: кто этот зайчонок и почему ему было хорошо с тобой на нашей даче?
* * *
Гаишник останавливает машину в Москве, за рулем - блондинка.
- Почему вы не включили свет в туннеле?
- Я из Ростова, откуда я знаю, где у вас тут в туннеле свет включается!
* * *
В Госдуме предложили убрать из Уголовного кодекса все нерeнтабельные cтатьи.