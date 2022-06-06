Анекдоты: Израильские археологи обнаружили скрижаль с одиннадцатой заповедью: «Не спорь с мамой!»

- Ну вот не сдам я ЕГЭ, и что дальше?

- А дальше - метлу в руки и ты дизайнер по ландшафту!

* * *

Купила модные джинсы с дыркой на коленке. Теперь, надевая, каждый раз попадаю в дырку ногой и делаю их еще моднее.

* * *

Не доверяю я автосервису, где на стенах нет календарей с голыми женщинами…

* * *

- Рабинович, если бы у вас был миллион, на что бы вы его потратили?

- А почему тратить, почему сразу тратить?!

* * *

Взрослая жизнь - это смотреть весь день на экран среднего размера, чтобы вечером прийти домой и вознаградить себя просмотром экрана большого размера, периодически отвлекаясь на экран маленького размера.

* * *

Детство - это когда кот старше тебя.

* * *

Я понял, что в моем финансовом положении есть только один плюс: когда я кидаю джинсы в стирку, можно не бояться, что в карманах остались купюры.

* * *

Навстречу Колобку попадается глобус. Колобок:

- Братан! Какие наколки!

* * *

Запись учителя в школьном дневнике Дарьи Донцовой:

«Ваша дочь подготовила доклад по биологии. Читаю уже третью неделю. Надеюсь, что убийца не зебра».

* * *

Веду двойную жизнь, чтобы хоть одна удалась.

* * *

Женщина-водитель после столкновения с другой машиной говорит:

- Это моя вина!

- Нет, мадам, - галантно говорит водитель второй машины. - Это целиком моя вина. Я видел, что за рулем вашей машины женщина, и легко мог свернуть в кювет и подождать, пока вы проедете.

* * *

Иногда я вспоминаю своих одноклассников. Понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе, и слезы наворачиваются на глаза... От счастья.

* * *

- Ничего я не толстая! Мне Саша говорит, что у меня идеальная фигура.

- Оля, он математик, для него идеальная фигура - шар.

* * *

Папа Карло и Буратино:

- Сынок, ты же хотел зверюшку, ты что, не рад подарку?

- Я хотел щенка…

- Ну, не все дети получают именно то, что хотели!

- Но этот бобер как-то странно на меня смотрит…

* * *

- Пишут и пишут в этом интернете что попало. Головой не думают, за слова не отвечают. Как мне все это надоело! Пойду мусор вынесу и посуду помою.

- Я тебя в последний раз спрашиваю: кто этот зайчонок и почему ему было хорошо с тобой на нашей даче?

* * *

Гаишник останавливает машину в Москве, за рулем - блондинка.

- Почему вы не включили свет в туннеле?

- Я из Ростова, откуда я знаю, где у вас тут в туннеле свет включается!

* * *

В Госдуме предложили убрать из Уголовного кодекса все нерeнтабельные cтатьи.