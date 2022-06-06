Эхо войны: Российские поисковики нашли и передали в Израиль родственникам павшего солдата написанное им письмо

Вещи были обнаружены в братском захоронении на территории Карелии

63-летний гражданин Израиля Марк Шандалов наконец узнал о судьбе своего дяди Семена Декмана, пропавшего без вести в самом начале Великой Отечественной войны. Но на днях израильтянину вручили сумку Семена и написанную им записку. Вещи были обнаружены в братском захоронении на территории Карелии.

Семья Марка – родом из Белоруссии. Во время войны его родные эвакуировались в Киргизию, а 18-летний дядя ушел на войну из Ленинграда, в котором в то время учился. И вскоре пропал без вести.

Все эти годы семья не оставляла надежд найти хоть какие-нибудь сведения о пропавшем родственнике. Марк, работающий программистом, искал дядю самостоятельно, обращался в различные организации, но все было тщетно – следы советского солдата затерялись в вихре великой войны.

Лишь в прошлом году российские волонтеры, занимающиеся поиском солдат Великой Отечественной войны, связались с посольством Израиля в Москве и сообщили, что среди обнаруженных в массовом захоронении четырнадцати тел были обнаружены останки Семена Декмана.

Опознать солдата смогли по чудом сохранившейся записке, в которой значились имя, отчество и фамилия погибшего, а также его Ленинградский адрес.

Историки полагают, что солдаты, похороненные на карельском кладбище, попали под немецкий минометный огонь в самом начале войны.

Из-за пандемии Марк не смог приехать в Россию и лично получить вещи погибшего дяди и наблюдал за торжественной церемонией по видеосвязи.

Сумка Семена Декмана была передана представителю израильского консульства в Санкт-Петербурге, а затем отправлена в Израиль.

– Семен (Симха) пал в бою с нацистами, защищая своих родных и близких. Мы рады, что можем передать семье принадлежавшие солдату вещи. Мы склоняем головы перед светлой памятью сержанта Семена и всех воинов Красной Армии, внесших столь важный вклад в разгром нацистской Германии, – сказал генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ури Резник.