Летчик Минобороны показал «голову» умной ракеты Су-34

Самолеты истребительной и бомбардировочной авиации выходят на задачу для уничтожения военных объектов ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции

«Пилоты круглосуточно занимаются обнаружением и уничтожением воздушных и наземных целей противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения», - комментируют кадры в Минобороны России.

- Самолеты истребительной и бомбардировочной авиации выходят на задачу для уничтожения военных объектов ВСУ с использованием высокоточных ракет и корректируемых боеприпасов, - демонстрирует «голову» умной ракеты с высокочувствительной оптикой Руслан, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34.

Не секрет, что в ходе выполнении боевых вылетов экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 применяют управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса «воздух-поверхность». Они предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.

Так, только за прошлые сутки войска оперативно-тактической и армейской авиации поразили на Украине три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три склада боеприпасов, более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также в районе железнодорожной станции Константиновка сожгли цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут Донецкой Народной Республики и Лоскутовка Луганской Народной Республики.

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Командующий группировкой войск (сил) Росгвардии вручил государственные награды летчикам ведомства, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга медалью «За отвагу» и пятью медалями Нестерова были награждены шесть военнослужащих.

«Сегодня я вручаю награды нашим летчикам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Вы с честью и достоинством выполняете свой воинский долг, проявляя храбрость и выдержку. Желаю вам в выполнении поставленных боевых задач твёрдости духа, вы настоящие мастера своего дела и это доказали уже не раз», – отметил командующий группировкой войск (сил) Росгвардии.