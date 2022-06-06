Больше не Renault: автозавод на Волгоградском проспекте официально стал называться «Москвич»

В мае иностранцы объявили, что уходят. Прямо причину не называли, но очевидно, она с политическим подтекстом Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Майская новость о продаже столичного автозавода Renault столичным властям получила продолжение. Теперь в ЕГРЮЛ — едином госреестре юрлиц — бывший завод французского автоконцерна записан с новым именем и директором.

Компания называлась ЗАО «Рено Россия», руководил ей Ян Птачек. Теперь же гендиректором стал Дмитрий Пронин, а фирма называется АО «Московский автомобильный завод «Москвич» — сокращенно МАЗ «Москвич».

Если пристально изучать выпуску ЕГРЮЛ, то можно узнать, что владеет заводом «Центр развития технологий». Эта фирма относится к «портфелю» компаний Департамента городского имущества Москвы.

В жанре вопрос/ответ напомним, как появилась идея возродить «Москвич».

1. Как Renault появился в Москве и почему ушел?

Французский автогигант начал работать в столице в 2005 году. Тогда во всю банкротился старый завод «Москвич», наследник АЗЛК. Вместе с московским правительством Renault основали совместное предприятие: сначала делали запчасти для демократичной модели Logan. Бизнес шел в гору и иностранцы полностью выкупили долю правительства. Стали выпускать машины и еще больше деталей. К 2022 году там собирали Renault Duster, Kaptur и Nissan Terrano.

В мае иностранцы объявили, что уходят. Прямо причину не называли, но очевидно, она с политическим подтекстом. Мэр Сергей Собянин объявил, что Москва заберет предприятие на баланс города. Ведь там работают тысячи сотрудников.

2. Кто будет управлять заводом?

Рулить поставили Дмитрия Пронина. Он десять лет был замглавы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. До карьеры чиновника работал в крупных автосалонах на руководящих должностях.

3. Какими будут новые «Москвичи»?

Пока конкретики нет. Точно известно, что реанимировать старые модели не будут. Последние авто завода и в свои года не успевали за прогрессом. С тех пор ввели сонм новых стандартов безопасности, качества движков и прочие. Так что выход один — делать что-то новое.

Но разработка даже одного авто стоит очень дорого. По словам автоэкспертов, речь не о миллионах, а о миллиардах долларов. К тому же это все не быстро, а вернуться людей за станки хотят как можно скорее. Помогать «Москвичу» будут КАМАЗ и ФГУП «НАМИ». Последнее — это подведомственное учреждение Минпромторга. Больше всего оно известно разработкой платформы Aurus, на которой собирают премиальные российские авто.

Новое руководство предприятие сейчас в поисках и других партнеров. По слухам, это могут быть китайские автоконцерны второго эшелона: BYD, FAW и JAC. На «Москвиче» собираются сначала освоить выпуск обычных авто, а затем перейти к сборке электрокаров. Предполагается, что новые машины будут с максимальным уклоном на бюджетность и неприхотливость, дабы их можно было закупать в такси и для каршеринга.

4. Когда начнут выпуск авто?

Планировали запустить цеха на Волгоградском проспекте до конца 2022 года. Задача амбициозная, с учетом того, что целиком оборудование Renault нельзя использовать. Во-первых, оно заточено именно под французские машины. Во-вторых, часть его уедет на АвтоВАЗ. Там продолжат собирать модель Duster, но под брендом Lada.

Автоэксперты считают, что на «Москвиче» начнут с отверточной сборки авто. То есть платформу и большинство деталей будут поступать из-за рубежа. А здесь «конструктор» соберут и получится автомобиль. С учетом того, что ему не нужна «растаможка», машина стоит дешевле. Со временем производство будет все больше локализовываться. Проще говоря, начнут и у нас выпускать нужные комплектующие.

КСТАТИ

Почему машина называется «Москвич»

Первые модели завода назывались ГАЗ («Горьковский автозавод», АЗЛК был его филиалом) и КИМ («Коммунистический интернационал молодежи»). После Великой Отечественной стали выпускать первую модель под названием «Москвич-400». В тот год готовились отметить 800-летие столицы, городу и посвятили имя народного авто.