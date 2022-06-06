Минобороны уничтожило «Градами» 300 украинских националистов

Уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ Фото: REUTERS

Подразделения Минобороны России продолжают демилитаризацию Донбасса.

- ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ, - сообщили на брифинге журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

Генерал-майор отметил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ где уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики.

ВСУ не оставляет надежды на попытку ударить с воздуха: российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также 13 украинских беспилотников.

- Ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки, - перечислил Конашенков результаты ночной работы войск.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

190 - самолетов.

129 - вертолетов.

1127 - беспилотных летательных аппарата.

330 - зенитных ракетных комплексов.

3424 - танка и других боевых бронированных машин.

473 - установки реактивных систем залпового огня.

1795 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3446 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Очередные пленные всушники рассказывают, что их обманывают и про русских рассказывают неправду. На самом деле оказывается что российские военнослужащие относятся к ним лучше, чем их командиры. Призывают своих не воевать за НАТО и чем быстрее сложить оружие во избежание жертв.