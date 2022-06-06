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Политика6 июня 2022 9:00

Путину рассказали о русских заложниках на Украине

Еще главная правозащитница пожаловалась на Красный крест
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала Владимиру Путину, что за последний год получила рекордное количество жалоб на действия властей. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала Владимиру Путину, что за последний год получила рекордное количество жалоб на действия властей. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала Владимиру Путину, что за последний год получила рекордное количество жалоб на действия властей.

- В прошлом году к нам поступило 59,5 тысячи обращений. Это беспрецедентно большое количество, которое за все годы моей работы никогда не поступало, да и моим предшественникам тоже, - заметила правозащитница.

Народ жалуется на все подряд: на плохую экологию, долгое расследование уголовных дел, отсутствие отопления зимой или горячей воды в кране.

Ну и много сейчас обращений, связанных со спецоперацией.

- Эвакуированные почему-то не любят себя называть беженцами, получают, как правило, статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с этим людьми, - сообщила Москалькова.

Уполномоченная пожаловалась президенту на Красный Крест. Эта организация должна помогать всем военнопленным, в том числе и нашим, но не похоже, чтобы она это делала.

- До сих пор ни разу не проинформировал нас (Красный Крест - Ред.) о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм в отношении наших военнослужащих, - рассказала правозащитница.

Еще так получилось, что все россияне, находившиеся на Украине к началу спецоперации, фактически оказались в положении заложников. Это «огромное количество» дальнобойщиков, моряков, наемных рабочих. Вернуться домой они не могут, но и там им оставаться опасно. Плюс, по понятным причинам, работу найти не могут, деньги заканчиваются…

Москалькова заверила, что работа идет. Около 80 человек уже получилось вернуть.

- Хорошо, - коротко резюмировал в конце Путин.

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