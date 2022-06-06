Путину рассказали о русских заложниках на Украине

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала Владимиру Путину, что за последний год получила рекордное количество жалоб на действия властей. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала Владимиру Путину, что за последний год получила рекордное количество жалоб на действия властей.

- В прошлом году к нам поступило 59,5 тысячи обращений. Это беспрецедентно большое количество, которое за все годы моей работы никогда не поступало, да и моим предшественникам тоже, - заметила правозащитница.

Народ жалуется на все подряд: на плохую экологию, долгое расследование уголовных дел, отсутствие отопления зимой или горячей воды в кране.

Ну и много сейчас обращений, связанных со спецоперацией.

- Эвакуированные почему-то не любят себя называть беженцами, получают, как правило, статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с этим людьми, - сообщила Москалькова.

Уполномоченная пожаловалась президенту на Красный Крест. Эта организация должна помогать всем военнопленным, в том числе и нашим, но не похоже, чтобы она это делала.

- До сих пор ни разу не проинформировал нас (Красный Крест - Ред.) о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм в отношении наших военнослужащих, - рассказала правозащитница.

Еще так получилось, что все россияне, находившиеся на Украине к началу спецоперации, фактически оказались в положении заложников. Это «огромное количество» дальнобойщиков, моряков, наемных рабочих. Вернуться домой они не могут, но и там им оставаться опасно. Плюс, по понятным причинам, работу найти не могут, деньги заканчиваются…

Москалькова заверила, что работа идет. Около 80 человек уже получилось вернуть.

- Хорошо, - коротко резюмировал в конце Путин.

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