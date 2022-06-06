Илону Маску присвоили титул «Император Марса»

Илон написал невероятно хамское письмо своим сотрудникам Фото: REUTERS

Эксцентричный миллиардер Илон Маск, похоже, всех достал своими неоднозначными выходками. Раскусили и его главный план: перетащить на Марс побольше народу, а самому стать правителем этой планеты и строить козу земным правительствам (интересно, он сам в это верит?). Так что теперь он – «император Марса».

Напомним, несколько дней назад Илон написал невероятно хамское письмо своим сотрудникам: уделенка отменяется, сидите в офисе. Имеет право, однако грубить своим подчиненным, все-таки, наверное, нет. Письмо просочилось в Сеть и вызвало бурю негодования. А, когда страсти улеглись, конкуренты нанесли ответный удар.

«Если вы не нужны императору Марса, идите к нам» - с таким призывом к пока еще сотрудникам Маска обратился главный рекрутер компании Amazon Зафар Чоудхури. У нас вас будут уважать и ценить ваш профессионализм, подчеркнул Зафар. Правда, потом чего-то испугался и пост удалил, но позже Amazon вновь принялась зазывать специалистов Маска.

Точно так же получилось у Microsoft: там посулили сотрудникам «больше свободы» и «работу, как вам удобно». Пост также был впоследствии удален, но предложение последовало.

Почему они все так боятся Маска? Тут несколько причин. Во-первых, Маск, как и все они, впрочем, работает на Пентагон. Получается, ворон ворону глаз таки выклюнет. Во-вторых, с ним просто не хотят ссориться, потому что «пригодится воды напиться», топовые компании зачастую работают над одними заказами, старой доброй конкуренции давно нет. Наконец, положа руку на сердце, «уважать вас как профессионала» - это давно болтовня рекрутеров, а не правда жизни. К людям относятся все хуже, и все это под аккомпанемент болтовни про «работу с человеческим капиталом» и «формирование устойчивого коллектива».