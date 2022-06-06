На Донбассе российские военные засыпают «Градом» украинских националистов

Огонь ведется после разведки позиций противника и координат целей с беспилотника

Когда на Донбассе говорят «местами град» это не обязательно о погоде. Это когда с неба падают 40 реактивных снарядов в 70 килограммов весом и длинною почти три метра. Кого-то это может шокировать, но таков армейский юмор.

Теперь это можно увидеть на видеокадрах Минобороны России. Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.

Огонь ведется после разведки позиций противника и координат целей с беспилотника «Орлан-10». После этого артиллерийские расчеты выдвигаются на боевые позиции.

Одна установка «Град» позволяет в считанные секунды накрывать площади равные нескольким футбольным полям и уничтожить на них все опорные пункты, военную технику и живую силу противника.

«Выполнялась работа РСЗО «Град», расчет справился отлично, цель поразили. Экипаж подготовленный, работают слаженно, делают все быстро. Своим личным составом я доволен» - комментирует Михаил, командир реактивного артиллерийского расчета.

На прошедшем брифинге Минобороны России официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки.