Инвестсабантуй «Зауралье-2022» в Башкирии по сумме инвестпроектов превысил результат трех предыдущих

Премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров. Фото предоставлено пресс-службой форума

Премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров подвел предварительные итоги инвестфорума, который проходит в Сибае. По его словам, сумма соглашений, которые достигнуты в рамках форума, больше, чем дали все три предыдущие инвестсабантуи «Зауралье».

- Сабантуй - мероприятие российского масштаба. Даже международного, потому что здесь собрались представители 11 стран, - отметил Андрей Геннадьевич. - В этой непростой в мире обстановке все равно наши партнеры едут - 41 иностранец присутствует на площадке. И, в общем-то, это подтверждает интерес инвесторов, к Российской Федерации, к Башкортостану и, в частности, к Зауралью. Рекордное количество регионов России приехало - практически 60 субъектов так или иначе здесь представлены. Наша задача показать регион, обменяться мнениями, выработать какие-то решения, и, конечно, одна из главных составляющих таких мероприятий – подписать соглашения об инвестициях, которые по итогам возникают. Могу сказать, что из года в год результаты набирают обороты. Хотя, наверное, 2019 год в этом смысле был благополучный, то, понятно, последующие годы складывались с определенными ограничениями. Помимо этого, те три сабантуя в совокупности дали столько же соглашений, сколько планируется здесь сегодня по суммам. Это мероприятие считаем успешным.

Кроме того, есть еще просто увеличение деловой активности в Зауралье, в целом в Башкортостане. Мы по этим показателям видим, что количество предпринимателей растет, а активность инвесторов увеличивается.

- Какие страны в сложившейся ситуации вы видите основными партнерами и какие отрасли в экономике для вас сейчас являются приоритетными для развития?

- Традиционно поддерживают очень высокие отношения турецкие партнеры, которые сегодня здесь представлены целой делегацией. Приехали со своими предложениями, хотят взять большую территорию земли, обрабатывать, перерабатывать продукцию.

Второе – Беларусь, которая за последние месяцы превзошли других партнеров по объемам инвестиций. Так, белорусский «Амкодор» начал строить завод по производству сельхозоборудования. Еще один производственно-сервисный комплекс откроют в Уфе, ведутся переговоры о третьем предприятии. Кроме того, на форум приехали представители «МАЗа», которые тоже выразил желание строить у нас завод и производить на нашей территории, в Башкортостане, свою продукцию. В общем, Беларусь я бы сказал, вырывается вперед… Для нас это надежный и перспективный партнер.

Кроме этого, Казахстан тоже здесь представлен своей делегацией. В частности, по лесопереработке есть предварительные договоренности. Ну, вот, наверное, первая тройка самых результативных партнеров на этом инвестиционном сабантуе.

- Скажите, какие меры поддержки были разработаны на уровне республики Башкортостан?

- Традиционно Башкортостан реагирует на то, что происходит в мире, чтобы поддержать собственных инвесторов, предпринимателей. Это было в период пандемии, когда мы приняли пакет мер поддержки, который по оценке АСИ (Агентства стратегических инициатив – «КП») был признан лучшим среди российских регионов.

Это было в период пандемии, и сейчас мы тоже добавляем региональные меры к федеральным, чтобы «покрытие» было плотнее. Сумма очень большая — 54 млрд рублей. Нормативные акты в работе, принимаются, информируем бизнес, на какие меры поддержки можно рассчитывать. В первую очередь поддержим промышленность, которая в прошлом году шла в рост и показала лучший результат в стране - 106,5%. Надеемся эту планку удержать. Второе приоритетное направление — это сельское хозяйство, у нас 40% населения проживает на селе. В условиях санкций мы должны быть уверены, что не останемся без продуктов. Также прописали меры поддержки для IT-отрасли. Но в целом постарались все отрасли охватить.

Рустам Муратов: «Республиканский пакет является беспрецедентным»

Основной посыл пленарного заседания AntiSanction REGIONS: Новая Экономическая реальность Инвестсабантуя «Зауралье-2022» раскрыл первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов:

- Название, которое мы видим в этом году антикризисная политика наших регионов. На площадке присутствуют более 60 регионов России, которые обменялись опытом по своим пакетам антикризисных мер. Республиканский пакет является беспрецедентным и охватывает все основные сектора экономики.

Маргарита Болычева: «Мы предусмотрели всестороннюю поддержку предприятий»

Более детально о мерах поддержки экономики Башкирии рассказала Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики.

- По линии внешнеэкономической деятельности мы предусмотрели всестороннюю поддержку предприятий от консультационных мер и создания необходимой инфраструктуры до выделения финансовых средств. Было принято решение о расширении действующих мер поддержки и дополнении новыми. Так, субсидия на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой товаров в этом году планируется не только для предприятий малого бизнеса, но и для крупных, включенных в республиканский перечень системообразующих. При этом увеличена и сумма субсидии до 9 млн рублей. Стоит отметить, что соответствующий порядок уже принят.

В этом году поддержка будет оказана и импортерам республики. Будут возмещаться частично затраты на приобретение сырья, запасных частей и оборудования; расходы, связанные с транспортировкой импортных товаров, а также понесенные при оплате услуг консалтинговых агентств. Предусмотрены меры по возмещению части затрат, связанных с хранением грузов и получением международных сертификатов.

Возобновлено предоставление грантов в форме субсидий «Экспортный кэшбек» при условии освоения рынка в новой стране либо вывода на экспорт нового вида товаров. Мы тесно работаем с Российским экспортным центром. Реализуем совместные обучающие программы для малого бизнеса. Это Школа экспорта, mini MBA и акселерационная программа «Экспортный форсаж».