Дмитрий Песков - о военной спецоперации: В Кремле разделяют оптимизм. А о деталях расскажут в Министерстве обороны

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- … Дмитрий Сергеевич, в «Комсомольской Правде», точнее, на нашем сайте, опубликовано интервью политика, историка и писателя Вячеслава Никонова, - поделился в понедельник, 6 июня, с официальным представителем Кремля журналист «КП». - О военной спецоперации Никонов сказал буквально следующее - я цитирую: «Безусловно, все идет весьма и весьма удачно для наших Вооружённых сил. Потому что мы одерживаем победы меньшим числом, за счет технологического превосходства и неся гораздо меньшие потери. То есть, по оценке специалистов, если вначале потери были там один к десяти - наши и украинские, то сейчас где-то один к тридцати. И это уже, в общем, свидетельство растущего мастерства Вооружённых сил и Российской Федерации, и республик ДНР». Разделяете ли вы оптимизм внука сталинского наркома Вячеслава Молотова? Который, как известно из истории, 22 июня 1941-го заявил: «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!»

- Оптимизм мы, безусловно, разделяем, - сказал Песков. - Но, что касается деталей, мы это никак не комментируем. Потому что это - прерогатива Министерства обороны.

- Спасибо.

- Пожалуйста.