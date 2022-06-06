«Газпром нефть» поддержит студенческий стартап производителей 3D-принтеров

Фото пресс-службы «Газпром нефти»

В Национальном исследовательском университете ИТМО (Санкт-Петербург) прошел финал ежегодного конкурса студенческих стартапов EnergyHUB, который проводится при поддержке «Энерготехнохаба Петербург» и городских вузов.Победила команда EpoxyPrint из Санкт-Петербургского политехнического университета. В качестве первых инвестиций стартап получит финансирование от «Газпром нефти» на развитие производства 3D-принтеров.

«Мы создали модель 3D-принтера для быстрой печати запчастей из композитного материала особой прочности. Сейчас технология уже получает патент, – пояснил сооснователь EpoxyPrint Ростислав Лазарев. - Испытания показали, что при выпуске партий в несколько десятков деталей, наш способ в разы сокращает финансовые расходы и временные затраты на производство по сравнению с заводским литьем. А самое главное – заказчик получает готовую деталь всего за пару часов».

Отметим, что EpoxyPrint уже выполняет коммерческие заказы и поставил образцы продукции для испытаний на Кировском заводе в Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» также заинтересована в применении технологии EpoxyPrint для оптимизации процессов материально-технического обеспечения своих промышленных объектов.

Отдельное внимание экспертов EnergyHUB привлекли стартапы «К-Плюс» столичного Сколтеха и Nanoink из петербургского университета ИТМО. Их разработки калий-ионных аккумуляторов и нанокомпозитных чернил для солнечных батарей поддержали венчурный фонд «Новая индустрия» и Союз организаций бизнес-ангелов.

Всего в EnergyHUB участвовали 149 студенческих стартапов из 44 вузов Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. В финал акселератора вышли 10 сильнейших команд с проектами подводных роботов, технологией получения биотоплива, цифровыми решениями для автоматизации и беспилотными системами мониторинга объектов.

«В этом году состязание стартапов EnergyHUB в разы расширило географию участников. Финалисты представили действительно перспективные и зрелые продукты, – сообщил руководитель проектного офиса «Энерготехнохаба Петербург»Андрей Власов. - Мы видим, что эти идеи имеют практическую направленность и могут применяться для решения задач даже в крупных энергетических компаниях. Наш акселератор способствует появлению в Петербурге новых компаний, так по результатам первого акселератора в городе были зарегистрированы три технологические стартапа, поэтому мы продолжим системно поддерживать студенческое предпринимательство совместно с городом и вузами».

В прошлом году победителем первого сезона конкурса EnergyHUB стал стартап Powerplace с разработкой системы для быстрой зарядки электрокаров. Несколько команд-финалистов также привлекли финансирование и зарегистрировали в Санкт-Петербурге свои технологические компании. В их числе – стартап RDTech, который привлек 7 млн рублей венчурных инвестиций на развитие своей технологии улавливания углекислого газа.